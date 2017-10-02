Hale Soygazi'den kayıp anne iddialarına yanıt

Yapılan seviyesizliktir

“Aslı astarı olmadığı için ciddiye bile almamıştım. Ama reyting adına yapılan seviyesizliği şiddetle kınıyorum. İnternet sayfalarında ‘Acaba bu kişi Hale Soygazi mi?’ sorusuyla şüphe yaratıyorlar. Saldırı boyutuna varan bu kampanya sürerse yasal süreci başlatacağım.”

Kanıtı rol aldığı filmler

Diğer yandan Soygazi’nin filmografisi de Murat Şar adlı şahsın annesi olma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Çünkü 1974 Nisan doğumlu Şar’a hamile olması gereken 1973-1974 yıllarında, ünlü oyuncunun “Vurun Kahpeye”, “Tatlım”, “Oh Olsun”, “Bataklık Bülbülü”, “Unutma Beni”, “Mirasyediler” gibi ses getiren projeler dahil tam 18 filmde rol aldığı biliniyor.



Hale Soygazi, bu tür haberlerin sürmesi halinde suç duyurusunda bulunacağını söyledi.