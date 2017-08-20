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    Kayıp ABD savaş gemisi 72 yıl sonra Pasifik'te bulundu

    NEW YORK (AA)
    20 Ağustos 2017 - 20:24Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 20:27

    ABD donanmasına ait USS Indianapolis adlı savaş gemisinin enkazı 72 yıl sonra Pasifik Okyanusunda bulundu.

    ABD medyasında yer alan habere göre, 2. Dünya Savaşı sırasında Japon denizaltısı tarafından vurulan Amerikan savaş gemisinin enkazına 72 yıl sonra okyanusun 5,5 kilometre derinliğinde ulaşıldı. 

    USS Indianapolis savaş gemisi, Hiroşima'ya atılan atom bombasının parçalarını teslim edip gizli görevden dönerken 30 Temmuz 1945'te Japon denizaltısı tarafından Filipin Denizi'ndeki Guam ve Leyte arasında vurulmuştu. Gemi, 12 dakika içinde batmıştı. 

    Bin 196 mürettebatın bulunduğu ABD Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemisinden 316 kişi kurtarılmıştı. 

    Kayıp ABD savaş gemisi 72 yıl sonra Pasifikte bulundu

    Etiketler: USS Indianapolis , 2. Dünya Savaşı , Japonya
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