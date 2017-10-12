Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Kayınvalide, basenlerini görmek için eteğini kaldırmak isteyince...

    Kayınvalide, basenlerini görmek için eteğini kaldırmak isteyince...

    Fotoğraf: Temsili
    12.10.2017 - 14:28 | Son Güncelleme:

    Kayınvalide adayının nişan öncesi basenlerine bakmak istemesi üzerine gelin adayı kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu iddiasıyla konuyu mahkemeye taşıdı

    Yargıtay basenle dalga geçilmesini kişilik haklarına saldırı saydı.

    Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre, Yargıtay'ın bu kararı almasına neden olan ilginç olay Samsun'da yaşandı. Evlilik hazırlığı yapan Rukiye Ö. kayınvalide adayı Sedef Ü. ile alışverişe çıktı. İddiaya göre, kayınvalide adayı müstakbel gelinine dar elbiseler denetti. Kayınvalide adayının bunu Rukiye Ö.'nün basenlerini kontrol etmek için yaptığı anlaşıldı.

    Nişan öncesi erkek tarafı Rukiye Ö.'nün eteğini kaldırarak vücuduna tekrar bakmak istedi. Eğer buna izin verilmezse nişan yüzüklerinin takılmayacağını söylediler. Bunun üzerine Rukiye Ö.'nün ailesi nişanın gerçekleşmesine izin vermedi.

    YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

    Rukiye Ö. kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu iddiasıyla Samsun 3. Aile Mahkemesi'nde dava açtı. 500 lira maddi ve 10 bin lira manevi olmak üzere 10 bin 500 lira tazminat talebinde bulundu.

    Mahkeme, manevi tazminat şartlarının gerçekleşmediğini gerekçe göstererek davayı reddetti. Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise emsal bir karara imza atarak, mahkemenin kararını bozdu.

    Yargıtay, gelin adayının basenlerine bakmakta ısrar edilmesinin ve basenleriyle dalga geçilmesinin küçük düşürücü bir davranış olduğunu ve kişilik haklarına zarar verdiğini belirterek tazminata hükmedilmesi gerektiğine karar verdi.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

     

    Etiketler: Kayınvalide , nişan , gelin , erkek tarafı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri