Kayınvalide, basenlerini görmek için eteğini kaldırmak isteyince...

Yargıtay basenle dalga geçilmesini kişilik haklarına saldırı saydı.

Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre, Yargıtay'ın bu kararı almasına neden olan ilginç olay Samsun'da yaşandı. Evlilik hazırlığı yapan Rukiye Ö. kayınvalide adayı Sedef Ü. ile alışverişe çıktı. İddiaya göre, kayınvalide adayı müstakbel gelinine dar elbiseler denetti. Kayınvalide adayının bunu Rukiye Ö.'nün basenlerini kontrol etmek için yaptığı anlaşıldı.

Nişan öncesi erkek tarafı Rukiye Ö.'nün eteğini kaldırarak vücuduna tekrar bakmak istedi. Eğer buna izin verilmezse nişan yüzüklerinin takılmayacağını söylediler. Bunun üzerine Rukiye Ö.'nün ailesi nişanın gerçekleşmesine izin vermedi.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Rukiye Ö. kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu iddiasıyla Samsun 3. Aile Mahkemesi'nde dava açtı. 500 lira maddi ve 10 bin lira manevi olmak üzere 10 bin 500 lira tazminat talebinde bulundu.

Mahkeme, manevi tazminat şartlarının gerçekleşmediğini gerekçe göstererek davayı reddetti. Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise emsal bir karara imza atarak, mahkemenin kararını bozdu.

Yargıtay, gelin adayının basenlerine bakmakta ısrar edilmesinin ve basenleriyle dalga geçilmesinin küçük düşürücü bir davranış olduğunu ve kişilik haklarına zarar verdiğini belirterek tazminata hükmedilmesi gerektiğine karar verdi.

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