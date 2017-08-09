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    Kayınpederini bıçaklayıp sopayla dövdü!

    Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)
    09 Ağustos 2017 - 14:51Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 14:56

    Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Gülüç beldesinde 30 yaşındaki Ali A., babası Ali A. ile birlikte, arasında husumet bulunan kayınpederi 55 yaşındaki Şaban B.’yi bıçaklayıp, sopayla döverek yaraladı. Yadigar A. araya girip kavgayı ayırdı ve eşi ile onun babasını uzaklaştırdı. Kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

    Şaban B., iddiaya göre dün hastanede karşılaşıp tartıştığı damadı Ali A.’yı bugün şikayet etmek için Gülüç Polis Merkezi’ne gitti. Bunu öğrenen Ali A., babasını da yanına alarak karakoldan çıkışta kayınpederiyle konuşmak için yanına gitti.

    Kayınpederini bıçaklayıp sopayla dövdü

    İlçe merkezindeki buluşmaya Ali A.’nın eşi Yadigar A. da babasıyla geldi. Damat ve kayınpeder tartışmaya başladı. Yadigar A., eşiyle babasını uzaklaştırıp sakinleştirmek istedi. Bu sırada Ali A.’nın annesi de gelerek dünür Şaban B.’ye tepki gösterdi. Şaban B., elindeki sopayı sallayınca kavga çıktı. Ali A. ve babası, Şaban B.’ye saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Ali A., kayınpederini bıçaklayıp, sonra elindeki sopayı alarak dövdü. Yadigar A. yine araya girip kavgayı ayırıp eşini ve onun babasını uzaklaştırdı.

    Yaralanan Şaban B., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Şaban B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, damat Ali A. ile babası Ali A.’yı gözaltına aldı. Baba ve oğlu, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken soruşturma sürdürülüyor.

    Etiketler: Zonguldak , kayınpeder , damat , KAVGA , yaralama
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