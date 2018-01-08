Kayınpederin otomobil oyunu

Operasyonda yan yana duran aynı model ve renkteki biri pert, diğeri sağlam iki otomobil polisin dikkatini çekti. 68 EV 468 plakalı otomobilin motor-şase numaralarıyla ruhsattaki rakamlar örtüşmedi.

Polis, motor-şase numaralı aracın da İstanbul’da çalınan ve Ragıp Necdet Demirbilek’e (59) ait olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Bünyamin K'nın (45), gelininin kaza yapıp perte çıkan aracıyla aynı renk ve markadaki başka otomobili İstanbul’dan çalıp, gelinine ait aracın plakasını taktırdığı ortaya çıktı.

K., aracın piyasa değeri olan 125 bin liralık ‘kefalet’ ile serbest bırakıldı. Çalınan otomobilin sahibi ise “Artık umudumu kesmiştim” dedi. (Akşam)