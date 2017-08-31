Kaygın’dan 5 tavsiye

Ölçeklenebilir iş yapabilmek: Bir sorun veya problem doğrultusunda ürün geliştirmek pek iddialı olmayabilir. Asıl kilit nokta şu; var olan bir problem veya sorunu, ürününüz ile ölçeklenebilir bir şekilde çözmeyi hedefleyin. İşinizi ölçerken dikkat etmemiz gereken en önemli konu, büyürken maliyetlerin aynı oranda artmaması.

Pes etme: Girişimcilik seri başarısızlıkların ardından gelen büyük başarıdan ibaret. Asla pes etme. Tüm denemelerden bir tanesi mutlaka başarıya ulaşacak, başarısızlığı ne kadar hızlı deneyimlersen o kadar hızlı başarıya ulaşacaksın.

Reddedilmekten korkma: Reddedilmeyi özümse, aldığın her “hayır” senin açmak istediğin kapıyı açabilmek için bir adım. Reddedildiğinde neden diye sor, buradaki temel nokta karşındaki kişiyi anlamak ve onun ihtiyaçları doğrultusunda bir çözüm sunabilmek.

Güzel bir egzersiz de her görüşmeden bir şey kazanabilmek, bazen bu istediğini alabilmek bir satış bir referans ya da güzel bir sohbet olabilir, bu geri dönüşleri al. Kendini, sunumunu, ürününü geliştir ve tekrar dene.

Güçlü hikâyen olsun: Yalnızca belli bir amaç etrafında toplanarak vizyonunu oluşturan takımlar başarılı olur. Hikayen bunları yansıtsın. Bunun haricinde hikâyeni en basit şekilde anlatabilmen sana güçlü bir avantaj verir, kendi gücünün farkında olmadığın sürece bunu karşındaki kişiye anlatabilmekte zorlanırsın.

Girişimcilik: Girişimcilik görev tanımının olmadığı bir meslektir. Bir bakmışsın yazılımcısın, bir pazarlamacı, ertesi gün çağrı merkezinde çalışıyorsun veya CEO olmuşsun üst düzey yöneticisin. Bu değişkenliğe ayak uydurabilmek için durmadan kendini geliştirmek ve bu kültürü takıma aşılamak çok önemli.