Kaybolan Beşiktaş

Sonuç ne olursa olsun bunu yapacaktım…

90 dakika sonu hüsran, öyle böyle değil acı verici…

Devam edelim…

Beşiktaş, tarihinin en kötü sezonunu yaşarken sadece taraftarın canının yanması büyük haksızlık…

Kazanırken, primleri cebe indiriyordunuz?

Hep kazanırken mi bir bedel olmalı?

Verdiğin sözleri tutmayacaksın!

Aldığın oyuncuları oynatmayacaksın! Veya oynatamayacaksın… Fatih Kaya yazıyor

Suçlu kim? Taraftar mı?

Hiç uzatmaya gerek yok…

Bu ilişki bitmiştir…

‘İstifa’nın anlamı çok güzeldir…

Erdemdir, istifa etmek…

Ertuğrul nasıl istifa etti?

Sizin için de geç değil. Bekliyoruz!



**



Neden kaybettik?



Satranç'ta oynamak için 16 adet taşın vardır…

Ve bu taşların her birinin değişik özelliği…



Piyon(8), At(2), Fil(2), Kale(2), Vezir ve Şah…



Mesela Kale, bir Piyon değildir, fakat dilersen piyon gibi hareket ettirebilirsin…

Ama Piyon’u Kale, At veya Fil gibi hareket ettiremezsin…

Bu örnek çoğaltılabilir…



Futbol da satranç gibidir…

Her futbolcunun saha da görevi vardır…

Ve bu yetenekleri ile doğru orantılıdır…



Bir stoperi kanat oyuncusu gibi değerlendiremezsin…

Yusuf gibi ağır ve fizik gücü zayıf bir oyuncuyu sol çizgi de oynatamazsın…

Maçın sonlarına doğru defanstan top çıkartmaya çalışan Yusuf’u görünce üzüldüm…

Çünkü o bile sahadaki görevinin bilincinde değil…

Senelerdir kanatlarda görev yapan Ekrem’i ve Tello’yu orta alanda oynatırsan istediğin verimi alamazsın…

Zorunlu haller dışında bunları yapmanın hiçbir açıklaması yok…



Fakat Mustafa Denizli nedendir bilinmez(!) ısrarla bunun üzerine gidiyor…

Ve her geçen gün Beşiktaş kötüye gidiyor…

Hoca’nın dediği gibi iyiye giden bir futbol yok…



Beşiktaş’ta görevler şaşmış durumda…

Kim nerede, ne zaman görev alacağını bilmiyor…

Oyunu kurallarına göre oynamazsan, işte sonuç ortada, gol bile atmakta zorlanana bir Beşiktaş!