Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kaybolan 6 kişiyi jandarma buldu

    Kaybolan 6 kişiyi jandarma buldu

    AA
    16.01.2018 - 21:36 | Son Güncelleme:

    Isparta'nın Sütçüler ilçesinde kaybolan 6 kişi, jandarma ekiplerince bulundu.

    Alınan bilgiye göre, S.Y, dün, mermer numunesi aramak için Sütçüler ilçesi Hacıaliler köyüne gitti. S.Y'nin akşam evine dönmemesi üzerine S.K. adlı kadın, nişanlısı S.Y'yi bulmak için dört arkadaşıyla Hacıaliler köyüne doğru yola çıktı. S.Y'ye ait aracı yol kenarında çamura saplanmış vaziyette kapıları kilitli olarak bulan S.K. ve arkadaşları, S.Y'ye ise ulaşamadı.

    Kendilerine ait aracın da çamura saplanmasının ardından yaya olarak arama çalışmalarını sürdüren S.K ve arkadaşları da havanın kararmasıyla kayboldu.
    S.K, gece saat 01.18'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu ekiplere bildirdi.

    İhbarı değerlendiren 112 Acil Çağrı Merkezi ve jandarma ekipleri, S.K'ya ait cep telefonu sinyalinden S.K. ve arkadaşları F.A, H.A.B, T.G. ve M.D'nin yerini tespit etti. S.Y'nin bulunmasına yönelik çalışmayı da genişleterek sürdüren jandarma ve AFAD ekipleri, iz takip köpeği ve drone yardımıyla arama faaliyetini sabaha kadar sürdürdü.

    Çalışmalar sonucunda S.Y. sabah saat 07.25'te Hacıaliler köyü Sanlıyayla mevkisinde bulundu.

    Etiketler: ısparta , Kayıp
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri