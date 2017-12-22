Kaybettiği telefonunu ormanda arıyordu! Öyle bir şey buldu ki...

İstanbul Sultanbeyli'de ormanlık alanda bir dere yatağında erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, dün akşam Mecidiye Mahallesi'nde ormanlık alanda kaybettiği cep telefonunu arayan bir vatandaş, dere yatağında hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.



Sağlık görevlilerinin incelemesinde ise 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu anlaşılan ve üstünden kimlik çıkmayan cesette herhangi bir darp veya kesici delici alet izine rastlanmadı. Cumhuriyet savcısı ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri çevrede araştırma yaptı. Cesedin yanında yiyecek ve giysi bulunduğu öğrenildi. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderilen cesedin kime ait olduğu ve ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.