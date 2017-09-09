Kayapark'ın ihalesi yapıldı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Kayabaşı'nda 1,5 milyon metrekare alanda gerçekleştirilecek Kayapark birinci etap rekreasyon alanı inşaatının ihalesi yapıldı. TOKİ Başkanı Ergün Turan, Kayaşehir Vadisi'nde kurulacak yeşil alanın 5,5 kilometre uzunluğunda ve 3 kilometre eninde olacağını belirtti.

EN KISA SÜREDE BAŞLAYACAK

Akşam'ın haberine göre ihaleye ilgili 6 firmanın katıldığını aktaran Turan, en yüksek teklifin 88 milyon lirayla Ulaşım Nakl. İnş. San & Gürtaş Yapı İş Ortaklığı tarafından verildiğini bildirdi. Ergün Turan, ihaleye verilen tekliflerin incelenmesinin ardından, ihaleyi kazanan yükleniciyle sözleşme imzalayıp en kısa sürede Kayapark'ın yapımına başlayacaklarını, bölgede sosyal tesislerin de bulunacağı sözlerine ekledi.

73 FARKLI TİPTE BİTKİ OLACAK

Projenin Kayaşehir'e değer katacağını ve bölgede yaşayanların yeşille daha çok buluşacağını vurgulayan Turan, "Vatandaşlarımız yeşille iç içe sosyal yaşamlarını sürdürecekler. Birinci etapta, 73 farklı tipte bitki, 4 bin 500 yapraklı ağaç olacak" dedi.

BİYOLOJİK GÖLETLER YAPILACAK

Turan, şöyle devam etti: "İstanbul ve Kayaşehir'i yeşille buluşturacak parkımızı dört etapta bitireceğiz. Birinci etapta, dört etkinlik platformu olacak, amfi tiyatro, tıbbi bitkiler bahçeleri, 3 bin 250 metrekare olmak üzere iki adet de biyolojik gölet

olacak."