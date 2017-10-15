Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Kaya tırmanışı şenliğinde korkunç kaza

    Kaya tırmanışı şenliğinde korkunç kaza

    Hürriyet Haber
    15.10.2017 - 09:42 | Son Güncelleme:

    ANTALYA’nın Kumluca İlçesi’nde kaya tırmanış şenliği sırasında dengesini kaybedip düşen Dağcılık Federasyonu Karabük Temsilcisi 22 yaşındaki Cansu Nur Özkalp, yaşamını yitirdi.

    Kumluca’ya bağlı Yazır Mahallesi’ndeki Olympos mevkiinde dün gerçekleştirilen kaya tırmanış şenliği kapsamında tırmanış yapan Dağcılık Federasyonu Karabük Temsilcisi Cansu Nur Özkalp, dengesini kaybederek düştü. Şenliğe katılanların çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Cansu Nur Özkalp, ambulansla ağır yaralı halde Kumluca Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Özkalp, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özkalp’in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

    Kaza nedeniyle şenliğe ara verildiği belirtildi.

    Türkiye Dağcılık Federasyonu da Cansu Nur Özkalp için taziye mesajı yayımlandı.

    Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, "Federasyonumuz Karabük İl Temsilcisi, spor tırmanış 1’inci kademe antrenörü ve sporcumuz Cansu Nur Özkalp Antalya’da gerçekleştirdiği tırmanış esnasında geçirmiş olduğu elim bir kaza sonrasında hayatını yitirmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet diliyor, kederli ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun. Adın gibi nurlar içinde yat Cansu Nur. Türkiye Dağcılık Federasyonu" denildi.

     

     

    Etiketler: kaya tırmanışı şenliği , düşen dağcı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri