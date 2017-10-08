Kavgayı mahkeme çözecek

Gülben Ergen, eski eşi Erhan Çelik için mahkemeden uzaklaştırma kararı çıkardı. Ünlü şarkıcı, geçen hafta oturduğu sitede aracının bıçakla çizildiğini açıklamış ve mahkemeye başvurmuştu. Ergen, eski eşi Erhan Çelik hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu ve can güvenliği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı istedi.

Ergen’in talebini yerinde bulan mahkeme, Çelik’in eski eşi ve onun çocuklarına 3 ay süreyle 50 metreden fazla yaklaşmamasına karar verdi. Çelik bu kararın ardından şu açıklamayı yaptı: “Birlikte olduğumuz sürece kendi evladımdan ayırmadığım hatta bana baba diyen çocukları sözde korumak adına karar aldırmış. 5 yıldır oturduğum sitede hâlâ pek çok dostum var. Yakın bir dostumu görmek için gittiğim sitede aracının sileceğine kartpostal bıraktım. Doğum günümde bana verdiği, üzerinde evlatlarımızın, benim ve kendisinin adının yazılı olduğu. Hani manşet olan, o haberdeki kartpostalın aynısı. Ancak biliyorsunuz o kartpostalda evliyken ilişki yaşadığı, kendisi de evli olan Tolga Duğles ve kızının adı yazılıydı. Meğer aynı günlerde aynı kartpostalı evli sevgilisine de onun ve kızının adını yazarak vermiş. Çocuklarının can güvenliği yok diye mahkemeye başvurmuş. Meğer evine de saldırılmış, kırılmış, dökülmüş. Sözde saldırı kamera kayıtlarıyla mevcutmuş ve bunu yapanı biliyormuş. Madem görüntüleri var, bunu yapanı ifşa edersiniz. Ama amaç başka. Kafa bulandırma, hedef saptırma.”