Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kavgayı ayırırken canından oldu

    Kavgayı ayırırken canından oldu

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    17.01.2018 - 14:24 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da, kavga eden arkadaşını ayırmak isteyen motosiklet kuryesi Cihat Musa Baran (25) karnından vurularak hayatını kaybetti.

    İstanbul Kartal Topselvi Mahallesi Şehit Ahmet Yalçın Sokak üzerinde 11 Ocak 2018 gece saat 01.45 sıralarında, İsmail Ç. gece bir parka gidip alkol almak istedi. Parka yaklaştığı sırada, 2013 yılında öldürülen kardeşi Mikail Ç.'nin katilinin kardeşini gördü ve onunla tekme tokat kavgaya tutuştu.

    Kavgayı ayırırken canından olduAynı mahallede yaşadıkları tespit edilen ikili arasında kavga büyüyünce katil zanlısının kardeşinin arkadaşı olan Cihat Musa Baran kavgayı ayırmak için araya girdi. O sırada İsmail Ç. tabancasının tetiğine bastı. Kurşun Baran’ın karnına isabet etti. Hemen hastaneye kaldırılan Baran yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Kasten adam yaralama, mala zarar verme ve uyuşturucu kullanmaktan kaydı olan İsmail Ç. gözaltına alındı. İsmail Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri