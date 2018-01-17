Kavgayı ayırırken canından oldu

İstanbul Kartal Topselvi Mahallesi Şehit Ahmet Yalçın Sokak üzerinde 11 Ocak 2018 gece saat 01.45 sıralarında, İsmail Ç. gece bir parka gidip alkol almak istedi. Parka yaklaştığı sırada, 2013 yılında öldürülen kardeşi Mikail Ç.'nin katilinin kardeşini gördü ve onunla tekme tokat kavgaya tutuştu.

Aynı mahallede yaşadıkları tespit edilen ikili arasında kavga büyüyünce katil zanlısının kardeşinin arkadaşı olan Cihat Musa Baran kavgayı ayırmak için araya girdi. O sırada İsmail Ç. tabancasının tetiğine bastı. Kurşun Baran’ın karnına isabet etti. Hemen hastaneye kaldırılan Baran yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Kasten adam yaralama, mala zarar verme ve uyuşturucu kullanmaktan kaydı olan İsmail Ç. gözaltına alındı. İsmail Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.