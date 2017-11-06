Savaş alanına döndü: Plastik mermi, biber gazı, TOMA...

Kağıthane Nurtepe Stadı’nda, Süper Amatör Ligi 2. Grup takımlarından Kuştepespor ve Ayazağaspor arasında bugün saat 14.30’da oynanan maç sırasında olaylar çıktı.

TOMALI MÜDAHALE

Alınan bilgiye göre, maç oynanırken saat 15.00 sıralarında otobüslerle gelen bir grup taraftar, stat çevresinde meşale yakarak tezahüratlarda bulundu. Maç izleyen bir grubun dışarı çıkmasıyla iki takımın taraftarları birbirine girdi. Döner bıçakları, sopa, taş ve şişelerin kullanıldığı iki takımın taraftarı arasındaki kavgaya çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Taraftarlara TOMA ile tazyikli su sıkan polis, olayların yatışmaması üzerine plastik mermi sıkarak ve biber gazı kullanarak müdahale etti. Dağıtılan gruplar stat çevresinden uzaklaştırıldı.

3 YARALI

3 kişinin kesici aletlerle yaralandığı öğrenilen olaylar sırasında atılan taş, sopa ve şişelerden stadın çevresindeki bazı araçlar da zarar gördü. Olaylar nedeniyle bir süre ara verilen maç 0-0 sona erdi.