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    Kavgaya otomobille daldı! İnanılmaz görüntüler

    İHA
    12.01.2018 - 15:07 | Son Güncelleme:

    Siirt’te iki grup arasında çıkan kavgaya karışanlardan biri, bindiği aracıyla karşı grubun arasına daldı. Daha sonra iki grup arasında yaşanan kavgada, tekme ve yumruklar havada uçuştu. Polisin, havaya ateş açarak ayırdığı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay anı amatör kameraya yansıdı.

     Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Siirt Üniversitesi merkez kampusunun karşısında dün iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. Bu sırada, kavga eden gruplardan bir kişi, aracıyla karşı grubun arasına daldı. Bunun üzerine gruplar arasındaki kavga tekrar alevlendi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, bir kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, grupları havaya ateş açarak ayırdı. Olay anı bir amatör kamera tarafından anbean kaydedildi.

    Etiketler: Otomobil , dayak
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