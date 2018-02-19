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    Kavga ettiÄŸi kiÅŸinin kulaÄŸÄ±nÄ± Ä±sÄ±rarak kopardÄ±

    Erhan TEKTEN - Cansel KÄ°RAZ/Ä°STANBUL, (DHA)Â
    19.02.2018 - 16:51 | Son GÃ¼ncelleme:

    Mustafa TÃ¼rker, Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir'de birlikte iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼teahhit HÃ¼seyin A.'dan alacaÄŸÄ± olan 65 bin lirayÄ± istedi. AralarÄ±nda baÅŸlayan tartÄ±ÅŸma kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. MÃ¼teahhit HÃ¼seyin A., Mustafa TÃ¼rker'in kulaÄŸÄ±nÄ± Ä±sÄ±rarak kopardÄ±. HayatÄ±nÄ± ÅŸokunu yaÅŸayan TÃ¼rker, hastane hastane gezdi ve geÃ§irdiÄŸi ameliyatla kulaÄŸÄ±nÄ±n kopan parÃ§asÄ± yerine dikildi. MÃ¼teahhit HÃ¼seyin A., ifadesinin ardÄ±ndan serbest kaldÄ±. O an ÅŸoke olduÄŸunu ve kendinden geÃ§tiÄŸini anlatan TÃ¼rker ise 'DÃ¶vseydi, kÄ±rsaydÄ± ama kulaÄŸÄ±mÄ± koparmasaydÄ±. Ã–mÃ¼r boyu burada psikolojik olarak bunu yaÅŸayacaÄŸÄ±m' diye konuÅŸtu.

    ALACAÄžINI Ä°STEDÄ°, KAVGA Ã‡IKTI

    Olay BaÅŸakÅŸehir Åžahintepe Mahallesiâ€™nde dÃ¼n Ã¶ÄŸlen saatlerinde meydana geldi. Mustafa TÃ¼rker (55)â€™in iddiasÄ±na gÃ¶re daha Ã¶nce birlikte iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼teahhit HÃ¼seyin A.â€™dan 65 bin lira alacaÄŸÄ±nÄ± isteyince tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma kÄ±sa sÃ¼rede kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Kavga sÄ±rasÄ±nda HÃ¼seyin A., TÃ¼rkerâ€™in kulaÄŸÄ±nÄ± Ä±sÄ±rarak kopardÄ±. HÃ¼seyin A. aÄŸzÄ±ndaki kulak parÃ§asÄ±nÄ± yere tÃ¼kÃ¼rÃ¼p olay yerinden kaÃ§tÄ±. TÃ¼rker Ã§evredekilerin buza koyduÄŸu kulak memesiyle ambulans bindirilerek hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. BirkaÃ§ hastane gezdiÄŸini iddia eden TÃ¼rker en son olarak OkmeydanÄ± EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesiâ€™ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. KulaÄŸÄ± yerine dikilen TÃ¼rker taburcu edildi. Mustafa TÃ¼rker, polis merkezine giderek HÃ¼seyin A.â€™dan ÅŸikayetÃ§i oldu. HÃ¼seyin A.â€™nÄ±n ifadesinin ardÄ±ndan serbest kaldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

    "DÃ–VSEYDÄ° AMA KULAÄžIMI KOPARMASAYDI"

    OlayÄ± DHA muhabirine anlatan Mustafa TÃ¼rker, "KulaÄŸÄ±mÄ±n parÃ§asÄ±nÄ± tÃ¼kÃ¼rdÃ¼kten sonra yerde gÃ¶rdÃ¼m. O an ÅŸok oldum, kendimden geÃ§tim. DÃ¶vseydi, kÄ±rsaydÄ± ama kulaÄŸÄ±mÄ± koparmasaydÄ±. Ã–mÃ¼r boyu burada psikolojik olarak bunu yaÅŸayacaÄŸÄ±m. KulaÄŸÄ±mÄ± ameliyat eden hoca, â€™Bu kulak kesik olsaydÄ± daha kolay tutabilirdi. IsÄ±rÄ±p attÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± tutmayabilirâ€™ dedi" diye konuÅŸtu.

    Etiketler: istanbul , BaÅŸakÅŸehir , kavga , son dakika
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