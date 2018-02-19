Kavga ettiÄŸi kiÅŸinin kulaÄŸÄ±nÄ± Ä±sÄ±rarak kopardÄ±

ALACAÄžINI Ä°STEDÄ°, KAVGA Ã‡IKTI



Olay BaÅŸakÅŸehir Åžahintepe Mahallesiâ€™nde dÃ¼n Ã¶ÄŸlen saatlerinde meydana geldi. Mustafa TÃ¼rker (55)â€™in iddiasÄ±na gÃ¶re daha Ã¶nce birlikte iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼teahhit HÃ¼seyin A.â€™dan 65 bin lira alacaÄŸÄ±nÄ± isteyince tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma kÄ±sa sÃ¼rede kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Kavga sÄ±rasÄ±nda HÃ¼seyin A., TÃ¼rkerâ€™in kulaÄŸÄ±nÄ± Ä±sÄ±rarak kopardÄ±. HÃ¼seyin A. aÄŸzÄ±ndaki kulak parÃ§asÄ±nÄ± yere tÃ¼kÃ¼rÃ¼p olay yerinden kaÃ§tÄ±. TÃ¼rker Ã§evredekilerin buza koyduÄŸu kulak memesiyle ambulans bindirilerek hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. BirkaÃ§ hastane gezdiÄŸini iddia eden TÃ¼rker en son olarak OkmeydanÄ± EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesiâ€™ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. KulaÄŸÄ± yerine dikilen TÃ¼rker taburcu edildi. Mustafa TÃ¼rker, polis merkezine giderek HÃ¼seyin A.â€™dan ÅŸikayetÃ§i oldu. HÃ¼seyin A.â€™nÄ±n ifadesinin ardÄ±ndan serbest kaldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.



"DÃ–VSEYDÄ° AMA KULAÄžIMI KOPARMASAYDI"



OlayÄ± DHA muhabirine anlatan Mustafa TÃ¼rker, "KulaÄŸÄ±mÄ±n parÃ§asÄ±nÄ± tÃ¼kÃ¼rdÃ¼kten sonra yerde gÃ¶rdÃ¼m. O an ÅŸok oldum, kendimden geÃ§tim. DÃ¶vseydi, kÄ±rsaydÄ± ama kulaÄŸÄ±mÄ± koparmasaydÄ±. Ã–mÃ¼r boyu burada psikolojik olarak bunu yaÅŸayacaÄŸÄ±m. KulaÄŸÄ±mÄ± ameliyat eden hoca, â€™Bu kulak kesik olsaydÄ± daha kolay tutabilirdi. IsÄ±rÄ±p attÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± tutmayabilirâ€™ dedi" diye konuÅŸtu.