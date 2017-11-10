Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kavala: Adaletin er geç tecelli edeceğini umut ediyorum

    Kavala: Adaletin er geç tecelli edeceğini umut ediyorum

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 22:42 | Son Güncelleme:

    Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, avukatları aracılığıyla cezaevinden gönderdiği mesajda, "Adaletin er ya da geç tecelli edeceğini umut ediyorum" dedi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü '17-25 Aralık' soruşturmaları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, cezaevinden avukatları aracılığıyla bir açıklama gönderdi.

    Kavala'nın mesajı şöyle: "Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen destek mesajları benim için çok kıymetli, herkese selamlarımı iletmek istiyorum. Sürecin başından beri yanımda olan ve iyi temennilerini ileten siyasi aktörlere de teşekkür ediyorum. Devam eden soruşturmadaki gizlilik kararı nedeniyle yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Adaletin er ya da geç tecelli edeceğini umut ediyorum. Selamlarımla."

    Kavala, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri