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    Kausa’dan mesleki eğitim danışmanlığı

    Yunus ÜLGER / ESSEN
    09.09.2017 - 10:29 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 10:29

    Kausa Meslek Eğitim Merkezi’nin Essen şubesi, üçüncü kez meslek eğitim danışmanlığı gecesi düzenliyor. Şube yöneticisi Cem Şentürk, “Gençleri meslek eğitimine teşvik için bir de geceleyin danışmanlık deneyelim dedik” diyor.

    GÖÇMEN kökenli gençleri meslek eğitimine teşvik ve yönlendirmek için kurulan Kaufsa Meslek Eğitim Merkezi’nin (Koordinierungsstelle Ausbildung und Migration), Essen şubesi, bu alanda yeni bir denemeye hazırlanıyor. Geceleyin meslek danışmanlığı başlatan şube, 6 Ekim’de bunun üçüncüsünü düzenliyor. Gençler, 17.00 - 22.00 saatleri arasında Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi’nin (TAM) binasındaki danışma gecesinde, meslek eğitimi hakkında uzmanlardan her türlü bilgiyi alabilecek.
    Meslek eğitim danışmanlığı gecesini deneme amaçlı olarak Almanya’da ilk kez Kausa Essen şubesi uyguladı. Şube sorumlusu Cem Şentürk, ilk geceye 100, ikinci ve üçüncü geceye 300’er gencin gelmesini bekliyor.

    Kausa’dan mesleki eğitim danışmanlığı

    ‘GENÇLER İLGİSİZ’
    Meslek eğitimine gençlerin yeterince ilgi göstermediğini savunan Şentürk, “Gençleri meslek eğitimine teşvik için bir de geceleyin danışmanlık deneyelim dedik” diyor. Şentürk, gündüz gençlerin ve ailelerinin zaman darlığı nedeniyle danışmanlık yerlerine gidemediklerine dikkati çekiyor, ayrıca bir gece etkinliğinin gençlere cazip geldiğini söylüyor

    ‘DOĞRU YOLDAYIZ’
    TAM’dan Yunus Ulusoy da gençlerin meslek eğitim danışmanlık merkezlerine gitmediklerini belirterek, farklı bir etkinlik ve farklı bir zaman diliminde gençlere ulaşmak istediklerini söyledi. İlk iki etkinliğe geniş katılımın, doğru bir yolda olduklarını gösterdiğini dile getiren Ulusoy, 20 dolayında kuruluşun desteğiyle yürütülen projenin, Essen ve çevresinde de geniş ilgi uyandığını söylüyor.

    Etiketler: Kausa , Essen , meslek eğitimi , Yunus Ulusoy , Cem Şentürk
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