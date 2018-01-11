Kato'da o gün söz almıştı... Böyle gerçekleşti

Yılbaşı gecesi Kato Dağı’ndayken ünlü şarkıcı Yusuf Güney ile görüşen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güney’den konser sözü almıştı. Bugün Şırnak’a gelen sanatçı Yusuf Güney önce Akçay 6’ıncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığındaki askerlere ardından da Şırnak Merkez Çakırsöğüt 1’inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığındaki askerlere ve Şırnaklı vatandaşlara konser verdi.

Şırnak Bölgesi’nde yapılan tüm operasyonlar da yer alan Çakırsöğüt 1’inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’ndaki Mehmetçikler Yusuf Güney’in şarkılarıyla eğlenerek stres attı.

Konsere gelen Şırnaklı vatandaşlar ve askerler Yusuf Güney’in şarkıları eşliğinde halay çekti, oyunlar oynadı. Güney, fotoğraf çekmek isteyen asker ve vatandaşların isteklerini geri çevirmedi.

KAHKAHAYA BOĞDU

Sanatçı Yusuf Güney’in sahneye çıkardığı bir askerle yaptığı Kemal Sunal ve Halit Akçatepe taklidi izleyenleri kahkahaya boğdu. Ardından sahnedeki asker mikrofonu eline alarak şarkı söyledi.

Konser sonrasında Çakırsöğüt 1’inci Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, sanatçı Yusuf Güney’e birliğin plaketini takdim etti.

Tuğgeneral Ercan Yaşin konser sonrası yaptığı konuşmada, “Gerçekten soğuk kış gecesinde bize sıcak bir gece yaşattığı için teşekkür ediyoruz. Bu gecenin mimarı Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanımız Arif Çetin’dir.

Biliyorsunuz yılbaşı gecesinde hep beraber Kato Dağındaydık. Orda değerli kardeşim Yusuf Güney ile konuştu sayın bakanımız. Bir konser verebileceğini söyledi sayın bakanımıza. Biz de çok memnun olduk. Bu gecenin güzelliği Şırnaklı hemşerilerimiz var. Asker ailelerimiz var. Mehmetçiklerimiz burada. Hakket ten çok mutlu oldum. Çok sıcak bir geceydi. Belki eksi 3 olmasına rağmen çok güzel bir geceydi” dedi.

HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIM

Sanatçı Yusuf Güney ise yaptığı açıklamada, “Buradan Çukurca’ya gideceğiz. Oradan Tunceli’ye Diyarbakır’a, Van’a Hakkari’ye, Yüksekova’ya doğudaki tüm illerimize hem halkımızla kucaklaşmaya hem de askerlerimize moral vermeye elimden geldiği kadar koşturmaya çalışacağım. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya, Jandarma Genel Komutanımız Arif Çetin paşamıza, Kara kuvvetleri Komutanımız Yaşar paşamıza bütün teşkilata çok teşekkür ediyorum. Böylesi değerli kardeşlerimle buluşmama sebep oldukları için çok teşekkür ediyorum.

Buradaki kardeşlerimizin arkadaşlarımızın göstermiş oldukları fedakarlığın yanında hiçbir şey bu benim yaptığım. O yüzden onların, canına, kılına, tırnağına zarar gelmesin inşallah. Ben onları dualarımda hiçbir zaman unutmayacağım. İnşallah diğer sanatçı arkadaşlarımla irtibata geçip ben hiçbir zaman sizleri ve buraları yalnız bırakmayacağım. Her zaman buraların gelip görünmesi gerektiğine, batıda bakaraktan olmaz, doğu’ya buralara gelip bizzat görerek bilmemiz lazım. Halkımızın ne kadar misafirperver olduğunu ben biliyordum, bizzat gözlerimle görerek onure oldum” dedi.