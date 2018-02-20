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    Katliamı sosyal medyada paylaştı: 3 ölü, 4 yaralı

    Alper ÇOBANOĞLU/BALIKESİR, (DHA)
    20.02.2018 - 03:52 | Son Güncelleme:

    BALIKESİR’in Havran ilçesinde 26 yaşındaki Ali Saral, ailesiyle birlikte kız istemeye gittikleri evde çıkan tartışmanın ardından av tüfeğiyle bastı. Saral’ın silahından çıkan saçmalarla 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Zanlı Saral,olay yerinden ayrılmadan önce gerçekleştirdiği katliamı cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaştı.

    Olay, saat 23.30 sıralarında Hüseyin Beşeler Mahallesinde meydana geldi. Ali Saral, iddiaya göre ailesiyle birlikte Çetinkaya evine kız istemeye gitti. İki aile arasında çıkan tartışmanın ardından Saral ailesi evlerine döndü. Ancak, damat adayı Ali Saral, kısa süre sonra av tüfeği ile Çetinkaya ailesinin evini basarak katliam yaptı. Saral’ın tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Melike Çetinkaya (38), Ebru Çetinkaya (16), Tuncay Çetinkaya (17) yaşamını yitirirken, Gülşen Çetinkaya (27) ve Yasin Çetinkaya (2), Bayram Eren ve oğlu Murat Eren yaralandı.

    CEP TELEFONU İLE SOSYAL MEDYADA KATİLAMI YAYINLADI

    Zanlı Ali Saral, gerçekleştirdiği saldırıdan sonra kan gölüne çevirdiği evden sosyal medyadancanlı yayın yaptı. Dehşet görüntüleri Facebook’tan canlı yayınlayarak anlatan Ali Saral, "Bu saatten sonra Hüseyin Beşeler Köyü’ndeyim son hali" dedi. Saral ,son olarak "Oldu bitti kül oldu" yazılı ifadelerini paylaştı. Güvenlik güçleri firari zanlı Ali Saral’ın yakalanması için çalışma başlattı.

    Etiketler: balıkesir , cinayet , sosyal medya , son dakika
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