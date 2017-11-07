Katliamı eski asker yapmış

GEÇEN ay Las Vegas kentinde 58 kişinin öldürüldüğü ülke tarihinin en büyük silahlı saldırı katliamına sahne olan ABD, bu kez Teksas eyaletinde gerçekleştirilen kanlı baskınla sarsıldı. Önceki sabah Sutherland Springs kasabasındaki First Baptist Kilisesi’ne girip yerel saatle 11.30 sıralarında ateş açarak 26 kişiyi öldüren şahsın 26 yaşındaki ABD vatandaşı Devin Patrick Kelley olduğu ortaya çıktı. Kelley, kiliseye girmeden önce etrafa ateş açtı, daha sonra binaya girip katliam yaptı.

AYNI AİLEDEN 8 ÖLÜ: Kilisedeki ayine 50 civarında katılım olduğu belirtilirken, yaşamını yitirenler arasında kilise papazı Frank Pomeroy’un 14 yaşındaki kızı da var. Aynı aileden 8 kişinin saldırıda öldüğü ifade edildi. Kurbanların arasında 17 aylık bir bebek de var. Saldırıda en az 20 kişi de yaralandı.

SICAK TAKİP: Teksas Kamu Güvenliği yetkilisi Freeman Martin, zanlının tamamen siyah renkli giysiler giydiğini ve üzerinde kurşun geçirmez yelek olduğunu duyurdu. Martin, 23 kişinin kilisede, 2 kişinin kilise dışında, 1 kişinin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini söyledi. Saldırganın iki kişi tarafından kovalandığı ortaya çıktı. Martin, Stephen Willeford adıyla anılan bir yöre sakinin evinde otururken silah sesleri üzerine dışarı çıktığını ve Kelley’e ateş açtığını aktardı. Freeman’ın anlatımına göre; Willeford, silahını düşüren zanlıyı bir araca atlayıp kaçmaya çalışırken vurdu. Ardından yoldan geçen bir aracı durduran Freeman, adının Johnnie Langendorff olduğu öğrenilen genç bir adamla birlikte kaçan Kelley’nin peşine düştü. Kovalamaca sırasında saldırgan babasına telefon açıp vurulduğunu ve iyileşeceğini sanmadığını söyledi. Sonrasında da kendini vurdu. CNN’e konuşan Langendorff, hızlarını artırdıktan bir süre sonra zanlının aracının kontrolünü kaybedip şarampole yuvarlandığını söyledi

KAYINVALİDE ŞÜPHESİ: CNN’in bir polis kaynağına dayandırdığı habere göre; Kelley, katliam sabahı kayınvalidesine tehdit içerikli mesajlar attı. Zanlınınkayınvalidesinin de First Baptist Kilisesi’ne gittiği öğrenildi. Keley’nin eşi Danielle ile de arasının iyi olmadığı da gelen bilgiler arasında...

FAİL KELLEY, AİLE İÇİ ŞİDDETTEN SABIKALI

Amerikan AP ajansı, yerel polisin önceki akşam yaptığı basın toplantısında saldırganın kimliğini ifşa etmediğini yazdı. Ancak bir ABD’li yetkili ve bir polis, şahsın 26 yaşındaki Devin Patrick Kelley olduğunu basına açıkladı. Bu iki kaynak, AP’ye isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuştu. Kelley’nin profiline dair bilgiler şöyle:

Saldırgan Kelley, San Antonio kentinin bir mahallesinde ikamet ediyor. Organize terörist gruplarla bağlantısı görünmüyor.

Müfettişler zanlının sosyal medya hesaplarını inceliyor. Saldırıdan günler önce yaptığı paylaşımlardan birinde AR-15 tipi yarı-otomatik tüfek görülüyor.

Eski bir asker olan Kelley, New Mexico eyaletindeki Amerikan Holloman Hava Kuvvetleri Üssü’ndeki Lojistik Hazırlık Departmanı’nda 2010 yılından ilişiğinin kesildiği 2014 yılına kadar görev yapmış.

2012 yılında eşi ve çocuğuna saldırı gerekçesiyle askeri mahkemeye ve 12 ay hapis cezasına çarptırılmış. Ordudan ‘uygunsuzluk’ gerekçesiyle ihraç edilmiş.