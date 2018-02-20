Katliamı canlı yayınladı, Facebook korkunç videoyu saatlerce kaldırmadı

DEHŞET veren olay dün gece Balıkesir'in Havran ilçesinde yaşanmıştı. 26 yaşındaki Ali Saral, ailesiyle birlikte kız istemeye gitti, iki aile arasında tartışma çıktı. Eve dönen Saral, daha sonra kız evini av tüfeğiyle bastı. Katliam yapan cani 3 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı.

Saral yaptığı katliamı cep telefonu ile kaydederek Facebook'ta canlı yayında paylaştı. Saat 22.36'da başlayan canlı yayın 1 dakika sürdü. Ali Saral'ın bazı yakınları canlı yayın sırasında "Ne yapıyorsun" gibi tepkilerini paylaştı. 100'ü aşkın kez paylaşılan videoyu 30 bini aşkın Facebook kullanıcısı izledi.

Çok sayıda Facebook kullanıcısı videoyu şikâyet etti. Facebook ise videoyu yayından kaldırmayıp sadece "Bu video sansürlenmemiş şiddet veya kan içeriyor olabilir" notunu eklemekle yetindi. Katliamdan yaklaşık 12 saat sonra, sabah 10.30 itibarıyla video hâlâ Facebook üzerinde izlenebilir durumda.

NE OLMUŞTU?

Ali Saral ailesiyle birlikte Çetinkaya ailesinin evine kız istemeye gitti. Saat 23.30 sıralarında İki aile arasında çıkan tartışmanın ardından Saral ailesi evlerine döndü. Ancak damat adayı Ali Saral, kısa süre sonra av tüfeği ile Çetinkaya ailesinin evini basarak katliam yaptı. Saral’ın tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Melike Çetinkaya (38), Ebru Çetinkaya (16), Tuncay Çetinkaya (17) yaşamını yitirirken, Gülşen Çetinkaya (27) ve Yasin Çetinkaya (2), Bayram Eren ve oğlu Murat Eren yaralandı.Cani Ali Saral, gerçekleştirdiği saldırıdan sonra kan gölüne çevirdiği evden görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

2 YAŞINDAKİ YASİN'İN DURUMU AĞIR

Melike, Ebru ve Tuncay Çetinkaya’nın cesetleri, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yaralılardan Saral’ın evlenmek istediği Gülşen Çetinkaya, Bayram Eren ve oğlu Murat Eren’in Edremit Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri sürerken, durumu ağır olan 2 yaşındaki Yasin Çetinkaya ise Balıkesir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olayın ardından kaçan Ali Saral’ın yakalanması için çalışmalar sürüyor.







'EVE GELDİĞİMDE ÇOCUKLARIM YERDE YATIYORDU'

Saldırıda eşi ile iki çocuğunu yitiren, diğer iki çocuğu yaralanan Hasan Çetinkaya, evde bulunmadığı sırada gerçekleşen saldırının ardından büyük şok yaşadı. Çetinkaya gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eve geldiğimde çocuklarım yerde yatıyordu. Eşim, oğlum, iki kızım, bir de ufak oğlum saldırıya uğramış. Eşim, kızım ve oğlum yaşamını yitirdi" dedi. Hasan Çetinkaya'nın kardeşi Hatice Küçük de olay anında evde olmadığını, saldırıyı duyup geldiğini söyledi. Yengesi ve iki yeğeninin yaşamını yitirdiğini anlatan Küçük, saldırının nedenine ilişkin bilgisinin olmadığını dile getirdi.Silah seslerini duyarak eve koştuğunu belirten bir mahalle sakini ise olay yerine vardığında saldırganı elindeki tüfekle kapıya, pencereye vurarak kırdığını gördüğünü söyledi.