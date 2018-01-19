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    Katliam silahını satana 7 yıl hapis

    Ali MERCİMEK / MÜNİH
    19.01.2018 - 16:42 | Son Güncelleme:

    22 Temmuz 2016’da 4’ü Türk 9 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden 18 yaşındaki İran asıllı Alman vatandaşı David Sonboly’ye katliam silahını ve mermileri temin eden Philipp K., 7 yıl hapis cezası aldı.

    MÜNİH Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan 33 yaşındaki zanlı, ölüme sebebiyet vermek ve silah tacirliği yapmaktan suçlu bulundu. Söz konusu silah ve mühimmat olmadan cinayetlerin gerçekleşemeyeceğine karar veren mahkeme heyeti, savcılığın talebine uyarak Philipp K.’ya 7 yıl hapis cezası verdi. Mahkemede, olaydan büyük üzüntü duyduğunu açıklayan Philipp K., “Böyle olmasını istemezdim” diyerek hayatını kaybedenlerin yakınlarından özür diledi.

    Katliam silahını satana 7 yıl hapis

    'KATLİAM YAPACAĞINI BİLİYORDU'
    Davaya müdahil olan kurban yakınları ise silah tüccarının yaşanan olaylardan haberi olduğunu ve cinayetlere ortak olmaktan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
    Münih’i ayağa kaldıran 22 Temmuz 2016 tarihindeki olayda sonradan aşırı sağcı görüşlere sahip olduğu ortaya çıkan David Sonboly, alış-veriş merkezi önünde insanlara kurşun yağdırmış, Can Leyla, Selçuk Kılıç, Batı Trakyalı Hüseyin Dayıcık ve Sevda Dağ isimli Türklerle birlikte beş kişi daha yaşamını yitirmişti.

    Katliam silahını satana 7 yıl hapis

    Katliam silahını satana 7 yıl hapis


    Katliam silahını satana 7 yıl hapis

    Etiketler: Avrupa'dan haberler
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