Katliam gibi trafik kazası: 15 ölü 30 yaralı

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Jalisco eyaletine bağlı Guadalajara kentinin 60 kilometre doğusunda bir otobüs yağış nedeniyle kayganlaşan otoyoldan çıktı.



Devlet Sivil Savunma Kordinatörü Trinidad Lopez, yerel medyaya yaptığı açıklamada, olay anında 11 kişinin ve kazanın ardından hastaneye kaldırılan 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.



Lopez, 30 kişinin tedavilerinin devam ettiğini aktardı. Jalisco Eyaleti Sivil Savunma Birimi, Twitter üzerinden kazanın fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflarda otobüsün yoldan çıkarak devrilmiş olduğu görülüyor.



