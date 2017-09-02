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    Katliam gibi kaza: 4 ölü 3 yaralı

    AA
    02.09.2017 - 21:29 | Son Güncelleme: 02.09.2017 - 22:25

    Balıkesir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Raif Karabıyık (62) yönetimindeki 10 HH 173 plakalı Otomobil, Balıkesir-İzmir karayolu Pamukçu mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 41 YM 053 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki Muammer (60), Emrah (31), Ceydanur (3), Ali ve Özlem Akbudak yaralandı.

    112 Acil Servis ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muammer, Emrah, Ceydanur Akbudak ve Raif Karabıyık müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Etiketler: Balıkesir , Kaza , haber
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