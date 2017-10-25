Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Katliam gibi kaza: 15 ölü 20 yaralı

    Katliam gibi kaza: 15 ölü 20 yaralı

    AA
    25.10.2017 - 01:22 | Son Güncelleme:

    Kamerun'da yolcu otobüsünün kamyon ile çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

    Yerel basında çıkan haberlere göre, başkent Yaounde-Douala karayolunda Edea kenti yakınında 70 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazanın, otobüs sürücüsünün hatalı sollama yapmasından kaynaklandığı iddia edildi. Olayda 15 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

    Ulaştırma Bakanı Edgar Alain Mebe Ngo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kazaya karışan otobüs firmasının üç ay süreyle trafikten men edildiğini ve hakkında soruştuma başlatıldığını bildirdi.

    Mebe Ngo, otobüs sürücüsü hakkında cezai işlem başlatıldığını, ayrıca bir yıl süreyle ehliyetinin elinden alındığını ifade etti.

    Etiketler: Trafik kazası , Kamerun , Ölümlü kaza
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri