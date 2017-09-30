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    Katip olmak için yağmurda adliyeye koştular

    Hürriyet Haber
    30.09.2017 - 10:59 | Son Güncelleme:

    Adalet Bakanlığı tarafından açılan “İcra Katipliği” sınavına binlerce kişi başvurdu. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda sınava giren binlerce aday, sabahın erken saatlerinde adliye önüne gelerek yoğunluk oluşturdu. Sınava girecek olanlar sınav saatini, aileleri ise yağmur altında şemsiye açarak çocuklarını bekledi.

    Adalet Bakanlığı tarafından açılan “İcra Katipliği” uygulama sınavı nedeniyle İstanbul Adalet Sarayı’na alınacak 70 zabıt katibi için bin 400 kişi başvurdu. Sınava sonucunda 210 kişinin sözlü mülakata çağrılacağı sınav için adliye önünde bekleyen yüzlerce aday, yoğunluk oluşturdu. Sınava girecek olan adaylar heyecanla bir şekilde sınav saatini beklerken, aileleri de yağmur altında şemsiye açarak çocuklarını bekledi. Adayların katip olabilmek için 3 dakikada en az 90 kelime yazması gerekiyor.

    Katip olmak için yağmurda adliyeye koştular

    Çocuğu sınava giren ve kendisini de Beykoz Adliyesi’nde zabıt katibi olan Ayhan Aydın, “Çocuğum sınava giriyor, bir kez girmişti heyecan yapmıştı. Bu kez başarılı olacak diye bekliyoruz. Şu anda bin 400 kişi uygulama sınavına giriyor. 210 kişi sözlü mülakata çağrılacak. Mülakat sonucunda 70 kişi zabıt katibi olarak alınacak. Klavye de 90 kelimenin üzerinde yazması lazım. Bizim çocukta 131’in üzerinde yazıyor. İnşallah mülakata girebilir” dedi.

    Sınava girecek olan aday İbrahim Kural, “Meslek edinelim, memur olalım diye geldik. Sınava bin 400 kişi giriyor, 70 kişi alınacak. 3 dakikada net ve yanlışsız 90 kelime yazan barajı geçmiş sayılacak. İlk kez girmiyorum, 3'üncü kez gireceğim. Allah'tan ümit kesilmez, biz de geldik gireceğiz” diye konuştu.

    Etiketler: adliye , çağlayan katiplik , sınav
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