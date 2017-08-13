Katilleri dağ taş aranıyor

TRABZON Maçka kırsalında Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün şehit edildiği saldırıdan sonra kaçan terörist grubu yakalamak için başlatılan kapsamlı operasyon sürüyor. Terörist grubun kaçma olasılığı üzerine Gümüşhane-Trabzon sınırında da çok sayıda jandarma ve özel harekât polisi konuşlandırıldı. Zırhlı araçların da desteğiyle sürdürülen arama- tarama çalışmalarına Giresun ve Gümüşhane’den takviye ekipler de eşlik etti. Saldırının ardından kaçan ve 3 kişi oldukları değerlendirilen teröristleri yakalamak için başlatılan geniş çaplı operasyonlar, ormanlık ve sarp arazide yoğun sise karşın gece boyu da sürdürüldü. Trabzon Valisi Yücel Yavuz da bölgede arazi koşulları her ne olursa olsun teröristlerin etkisiz hale getirilmesinde mutlaka netice alacaklarını ve mücadele kararlı olduklarını vurguladı.



Maçka’da 2005’te ilk terör saldırılarında 6 kişi şehit düşmüştü. İlçede 16 Mayıs’ta ise Karaağaç Yaylası mevkisinde devriye gezen jandarma ekipleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 24 yaşındaki Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz, şehit olmuştu.



'ACIMIZ ÇOK BÜYÜK'

TRABZON Maçka’da PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün 10 yaşındayken sırtında odun taşıdığı fotoğrafı sosyal medyada en fazla paylaşılanlar arasına girdi. Ağabeyi Olcay Bülbül, tek isteğinin teröristlerin bir an önce bulunması olduğunu belirterek, “Hiçbir zaman söylenmez dile gelmez. Acımız çok büyük” dedi.



