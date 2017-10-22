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    Katilini bulana 1 milyon TL

    Hürriyet Haber
    22.10.2017 - 22:52 | Son Güncelleme:

    Malta hükümeti, aracına konan bombanın patlamasıyla 16 Ekim’de can veren gazeteci Daphne Caruana Galizia’nın katili-nin ‘başına’ 1 milyon Euro (yaklaşık 4.3 milyon TL) ödül koydu.

    Hükümetin açıklamasında, kadın gazeteci Galizia’nın (53) katillerini bulmaya yarayacak ihbarı yapanlara tam koruma sağlanacağı ve 1 milyon Euro verileceği belirtildi. Açıklamada, “Hükümet bu cinayeti çözmeye ve sorumluları adalete teslim etmeye kendini tamamen adamıştır” ifadesi kullanıldı.

    Katilini bulana 1 milyon TL

    Muhalif duruşuyla tanınan Galizia “Panama Belgeleri”nin Malta ayağına dair haberleriyle gündeme gelmişti. Malta’da en çok okunan bloglardan birinin sahibi olan Galizia, geçen yıl Joseph Muscat liderliğindeki İşçi Partisi (LP) iktidarına mensup Bakan Konrad Mizzi ile Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Keith Schembri’nin, Panama merkezli offshore şirketlerinin olduğu bilgisini kamuoyuna aktaran kişiler arasında gösteriliyordu. Galizia, ölümünden 15 gün önce savcılığa ölüm tehditleri aldığına dair başvuruda bulunmuştu.

    Etiketler: Daphne Caruana Galizia , gazetehaberleri
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