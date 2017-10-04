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    Katilin izi tırnaklarında

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    04.10.2017 - 21:18 | Son Güncelleme:

    ÜSKÜDAR’da, boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriyeli muhalif aktivist Orouba Barakat ile gazeteci kızı Halla Barakat’ın tırnak içlerinden çıkan doku ile Bursa’da yakalanan şüpheli Ahmet Barakat’tan alınacak örneklerle karşılaştırılacak.

    Emniyette sorguya alınan ve hakkındaki iddialarla ilgili yanıt vermeyen Ahmet Barakat, yakalandığında kolunda tırnak izine rastlanmıştı. Evde bulunan yaklaşık 70 parmak izi incelenirken evin kapısındaki parmak izlerinin deterjanla temizlendiği anlaşıldı. Ahmet Barakat’ın Bursa’daki evinden alınan eşyaların da Polis Kriminal Laboratuvarı’ndaki incelemesinin sürdüğü, incelenen kıyafetlerde anne kıza ait doku örneği arandığı bildirildi. Suriye’de çatışma bölgelerinde bulunduğu, yakın dövüş ve bıçak eğitimi aldığı yönünde bilgilere ulaşılan 22 yaşındaki Ahmet Barakat’ın, zaman zaman Üsküdar’daki eve geldiği, Orouba Barakat’tan para aldığı, cinayetin de para nedeniyle işlenmiş olabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , Orouba Barakat , üsküdar
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