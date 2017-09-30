Katili 12 yıl sonra yakalandı

İPUCUYLA DEĞİŞTİ

Cinayetten 12 yıl sonra Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği, dosyayı raftan indirdi. 2005’teki araştırmalar tekrar gözden geçirildi. İlk olarak olay yerinde bulunan kovana yönelik araştırma yapıldı. Mermi kovanı raporunda tabancanın cinayetten iki ay önce bir yaralama olayında kullanıldığı belirtiliyordu. Ekipler, bu bilginin üzerine gitti. Yaralama olayına karışan kişiler bulundu. Olaya karışanlardan biri, tabancayı Ayhan Tevşi’nin bir arkadaşına vermek üzere kendisinden satın aldığını söyledi. Polis, olay yerine yakın bir büfede, Gencer’in telefon konuşmasına tanık olan bir kişiye ulaştı. Bu kişi, Gencer’in bir kişiyle buluşma üzerine konuşma yaparak büfeden ayrıldığını söylüyordu. HTS incelemesinde görüşme yaptığı kişinin Özkan Penzeroğulları olduğu belirlendi. Bu görüşmeden kısa bir süre sonra Penzeroğulları vuruldu.

YALANLA KURTULMUŞ

Polise göre; Ayhan Tevşi, 2005’te gözaltına alındığında yalan söylemiş, Gencer’i de kurtarmıştı. Yeni bilgiler üzerine Gencer ve Tevşi ile birlikte üç kişi daha gözaltına alındı. Gencer ve Tevşi haklarındaki iddiaları kabul etmedi. Gencer cinayet şüphelisi, Tevşi’yi de silahı temin eden kişi olarak adliyeye sevk etti. Gencer ve Tevşi tutuklanırken, üç kişi serbest kaldı.

POLİSE TEŞEKKÜR

Penzeroğulları’nın ağabeyi Özgür Penzeroğulları, “Cinayete karışanların 12 yıl sonra da olsa yakalanmış olması üzüntümüzü biraz olsun hafifletti. Bülent Gencer uzaktan akrabamız olur. Olaydan 15 gün önce Özkan’a yanaşmış, zaman zaman da yardımcı olma bahanesiyle dağıtım aracına binmişti. Bunu da gün bitiminde ne kadar para toplandığını öğrenmek için yapmış. Olay gecesi de yanında olduğunu biliyoruz. Olayın üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen ısrarla olayın aydınlatılması için çalışan polise teşekkür ediyoruz” dedi.