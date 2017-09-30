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    Katili 12 yıl sonra yakalandı

    Çetin AYDIN / İSTANBUL
    30.09.2017 - 21:32 | Son Güncelleme:

    Özkan Penzeroğulları (20), 20 Haziran 2005 gecesi 00.30’da sigara dağıtım işini bitirmiş, evine gidiyordu. Bağcılar Yüzyıl Mahallesi’nde silah sesi yükseldi. Penzeroğulları sigara dağıtım aracının içinde vurularak öldürüldü. Olay yerine gelen polis, araçta bulunan 7 bin 250 TL’nin alındığını belirledi. Asayiş Şube Cinayet Büro ekiplerinin, olayla ilgili gözaltına aldığı Ayhan Tevşi, suçlamaları kabul etmedi. Polisin devam eden araştırmasında Bülent Gencer de olağan şüpheliler arasında yer aldı. Olayla bağlantısına ulaşılamayan Tevşi serbest kaldı. Tevşi’nin olay saatinde kendisiyle başka bir yerde olduğunu söylediği Gencer de, Penzeroğulları’nın cenazesine katılarak aileye taziyelerini sunmuştu.

    İPUCUYLA DEĞİŞTİ

    Cinayetten 12 yıl sonra Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği, dosyayı raftan indirdi. 2005’teki araştırmalar tekrar gözden geçirildi. İlk olarak olay yerinde bulunan kovana yönelik araştırma yapıldı. Mermi kovanı raporunda tabancanın cinayetten iki ay önce bir yaralama olayında kullanıldığı belirtiliyordu. Ekipler, bu bilginin üzerine gitti. Yaralama olayına karışan kişiler bulundu. Olaya karışanlardan biri, tabancayı Ayhan Tevşi’nin bir arkadaşına vermek üzere kendisinden satın aldığını söyledi. Polis, olay yerine yakın bir büfede, Gencer’in telefon konuşmasına tanık olan bir kişiye ulaştı. Bu kişi, Gencer’in bir kişiyle buluşma üzerine konuşma yaparak büfeden ayrıldığını söylüyordu. HTS incelemesinde görüşme yaptığı kişinin Özkan Penzeroğulları olduğu belirlendi. Bu görüşmeden kısa bir süre sonra Penzeroğulları vuruldu.

    YALANLA KURTULMUŞ

    Polise göre; Ayhan Tevşi, 2005’te gözaltına alındığında yalan söylemiş, Gencer’i de kurtarmıştı. Yeni bilgiler üzerine Gencer ve Tevşi ile birlikte üç kişi daha gözaltına alındı. Gencer ve Tevşi haklarındaki iddiaları kabul etmedi. Gencer cinayet şüphelisi, Tevşi’yi de silahı temin eden kişi olarak adliyeye sevk etti. Gencer ve Tevşi tutuklanırken, üç kişi serbest kaldı.

    POLİSE TEŞEKKÜR

    Penzeroğulları’nın ağabeyi Özgür Penzeroğulları, “Cinayete karışanların 12 yıl sonra da olsa yakalanmış olması üzüntümüzü biraz olsun hafifletti. Bülent Gencer uzaktan akrabamız olur. Olaydan 15 gün önce Özkan’a yanaşmış, zaman zaman da yardımcı olma bahanesiyle dağıtım aracına binmişti. Bunu da gün bitiminde ne kadar para toplandığını öğrenmek için yapmış. Olay gecesi de yanında olduğunu biliyoruz. Olayın üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen ısrarla olayın aydınlatılması için çalışan polise teşekkür ediyoruz” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , katil , polis , Özkan Penzeroğulları , Ayhan Tevşi
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