Cinayet şüphelisi müzisyen Emre Güvener rehabilitasyon tipi cezaevinde kalmak istedi

DİZİ müziği yapan ve “Sor Bana” isimli bir albümü olan 32 yaşındaki Emre Güvener, iddiaya göre, 22 yaşındaki eşi Zerrin Demir Güvener ile baldızı Betül Demir’i tabancayla öldürdü. Güvener daha sonra aynı silahla kendi başına ateşlediği silahla intihara kalkıştı. 14 Eylül 2017 günü Emre Güvener, 6 aydır ayrı yaşadığı eşi ile konuşmak için kayınvalidesi Melehat Demir, kayınbiraderi Murat Demir, baldızı Betül Demir’in de yaşadığı Kağıthane'deki eve gitti. Belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışma sonrası iddiaya göre, Emre Güvener eşi Zerrin Demir Güvener ile baldızı Betül Demir’i başlarından vurarak öldürdü. Güvener daha sonra aynı silahla kendine ateş ederek intihar etmeye çalıştı.

ÖLDÜRÜLEN KARDEŞLERİN AİLESİ VE AVUKATLARI DURUŞMAYA GELMEDİ

Açılan dava kapsamında 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle bugün ilk kez hâkim karşısına çıkan Emre Güvener İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmaya Güvener’in ailesi ve avukatları katılırken, Zerrin ve Betül Demir’in ailesinin ve avukatlarının katılmaması dikkat çekti.

'TUTUKLULUĞU TAMAMLAYAMAYACAK'

Duruşmada savunma yapmak için söz verilen tutuklu sanık Emre Güvener iddianamenin kendisine ulaşmadığını ve okuyamadığını söyleyerek, savunmasını gelecek celse yapmak istediğini söyledi. Sanığın avukatı Meral Karali de müvekkilinin başındaki kurşun çıkış yerinde akıntı olduğunu ve başına takılan plakaların enfeksiyon kaptığını söyleyerek “Hayati riski vardır. Yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Aksi durumda tutukluluğu tamamlayamayacak. Yargılanamayacak” dedi. Avukat Karali ayrıca müvekkilinin rehabilitasyon tipi cezaevinde kalmasını talep etti.

BAKANLIĞA YAZI YAZILARAK DAVANIN 'İHBARI' YAPILDI

Mahkeme ara kararında sanığın yeniden Adli Tıp Kurumu’na sevki ile yeniden rapor alınması talebinin reddine karar verdi. Öldürülen Zerrin Demir Güvener ve Betül Demir’in kardeşi ile annesinin bir dahaki celse duruşmaya gelmeleri için yazı yazan mahkeme aynı zamanda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na da “Davanın ihbarı mahiyetinde” yazı yazılarak duruşma günün bildirilmesine karar verdi.

EMRE GÜVENER KİMDİR?

Emre Güvener 1985 yılında İstanbul’da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi kompozisyon bölümü mezunu olan Emre Güvener, müziğe on üç yaşında gitar çalarak ve şarkı söyleyerek başladı. Bill Evans, John Coltrane gibi caz müzisyenlerinin müziklerine ve kompozisyona ilgi duyan Emre Güvener, üniversite yıllarında aldığı klasik müzik eğitimi sırasında kompozisyon, sazlı’yla kontrpuan çalıştı. Bu dönemde Claude Debussy, György Ligeti ve Gerard Grisey gibi bestecilerin kompozisyonlarını analiz etti. 2014’te rock albümü “Sor Bana”yı çıkardı ve “YouTube” üzerinden yayınladı. Show TV’de yayınlanan “Fatih Harbiye” dizisinde, “Aşk Bir Güneş” ve “Güneşle Ay gibi” isimli şarkıları ve müzikleri kullanıldı.