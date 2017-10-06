Katil yardım almış olmalı

BİLGİSAYARI TEMİZ

Clard County Şerifi Joseph Lombardo, “Bildiğimiz şu, Paddock onlarca yıl bilinmedik bir hayat sürmüş; silahlar, mühimmat almış ve bunun nasıl olduğunu hiçbir zaman tam olarak anlayamayacağız” dedi. Paddock, sadece geçen yıl 33 silah satın almış. Paddock’un bilgisayar, telefonu ve diğer elektronik cihazlarını inceleyen uzmanlar, ideolojik bir motife ya da radikal bir gruba işaret eden bir bulguya rastlamamış. Lombardo, Paddock’un saldırıdan sonra kaçma planı yaptığının da anlaşıldığını kaydetti.

MALIA OBAMA’NIN GİTTİĞİ KONSERİ Mİ HEDEF ALACAKTI

Stephen Paddock’un Las Vegas’tan iki ay önce Chicago’daki Lollapalooza festivali sırasında eylem planlamış olabileceğine dair şüpheler oluştu. Paddock’un festival alanına bakan iki otel odası kiraladığı öne sürüldü. Otel yetkilileri, Stephen Paddock adında bir kişinin otelde kalmadığını açıkladı. Lollapalooza’da The Killers, Chance the Rapper ve Muse sahne almıştı. Festivale katılanlardan biri de Obama’nın kızı Malia (19) idi.