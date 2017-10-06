Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Katil yardım almış olmalı

    Katil yardım almış olmalı

    Hürriyet Haber
    06.10.2017 - 01:18 | Son Güncelleme:

    LAS Vegas’ta pazar akşamı otelin 32’nci katından konser alanına ateş açarak 58 kişiyi öldüren sonra da intihar eden Stephen Paddock’un (64) eylemini büyüteç altına alan Amerikalı emniyet yetkilileri, büyük bir silah ve mühimmat yığınağı yapan saldırganın planının bir yerinde destek almış olabileceği üzerinde duruyor.

    BİLGİSAYARI TEMİZ

    Clard County Şerifi Joseph Lombardo, “Bildiğimiz şu, Paddock onlarca yıl bilinmedik bir hayat sürmüş; silahlar, mühimmat almış ve bunun  nasıl olduğunu hiçbir zaman tam olarak anlayamayacağız” dedi. Paddock, sadece geçen yıl 33 silah satın almış. Paddock’un bilgisayar, telefonu ve diğer elektronik cihazlarını inceleyen uzmanlar, ideolojik bir motife ya da radikal bir gruba işaret eden bir bulguya rastlamamış. Lombardo, Paddock’un saldırıdan sonra kaçma planı yaptığının da anlaşıldığını kaydetti.

    MALIA OBAMA’NIN GİTTİĞİ KONSERİ Mİ HEDEF ALACAKTI

    Stephen Paddock’un Las Vegas’tan iki ay önce Chicago’daki Lollapalooza festivali sırasında eylem planlamış olabileceğine dair şüpheler oluştu. Paddock’un festival alanına bakan iki otel odası kiraladığı öne sürüldü. Otel yetkilileri, Stephen Paddock adında bir kişinin otelde kalmadığını açıkladı. Lollapalooza’da The Killers, Chance the Rapper ve Muse sahne almıştı. Festivale katılanlardan biri de Obama’nın kızı Malia (19) idi.

    Etiketler: Las Vegas , Stephen Paddock , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri