Katil şüphelisi Bursa’da yakalandı: Akrabaymış

DETERJANLA TEMİZLEMİŞ

Bu görüntüdeki erkeğin izini kameralardan otogara kadar süren ekipler, şüphelinin Bursa otobüsüne bindiğini saptadılar. Bursa’da çok sayıda operasyon yapan İstanbul Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün sabaha karşı yattığı evde Ahmet Barakat’ı yatağında yakaladı. Türkçe bilmediği için yakalandığı anda ifadesi alınamayan Ahmet Barakat İstanbul’a getirildi.

Cinayet evindeki incelemede, katil şüphelisinin parmak izlerini deterjanlı temizlemeye çalıştığı ortaya çıktı. Temizlenen noktalar dışında evde 70 civarında parmak izi çıktı. Parmak izlerinin Polis Kriminal Laboratuvarı’ndaki incelemesinin sürdüğü bildirildi. ABD vatandaşı da olan Orouba Bakarat ile gazeteci kızı Halla Barakat’ın öldürülmeleri ile ilgili bilgi almak için ABD İstanbul Konsolosluğu’ndan bir heyet İstanbul Emniyeti’ne geldi. Olayla ilgili bilgi alan heyet, yapılan görüşmenin ardından emniyetten ayrıldı.

KOLUNDA TIRNAK İZİ VAR

22 yaşındaki Ahmet Barakat’ın Bursa’da yakalandığı evde yalnız yaşadığı, kolunda da olay sırasında olduğu değerlendirilen tırnak izleri olduğu bildirildi. İzlerin anne ve kızının, boğazlarından bıçaklanırken Ahmet Barakat’a direndiklerine işaret ettiği düşünülüyor. Anne kızın tırnak aralarından alınan doku örnekleri Ahmet Barakat’tan alınacak DNA ile karşılaştırılacak.

GELİP GİDİYORMUŞ

Polisin görüştüğü diğer aile üyeleri, Ahmet Barakat’ın zaman zaman Üsküdar’daki eve gelip gittiğini, Orouba Barakat ve Halla Barakat’la görüştüğünü, Orouba Barakat’tan para aldığını söylediler. Cinayet Büro ekipleri, Ahmet Barakat’ın 19 Eylül günü Feribotla Yenikapı’ya geldiğini, buradan Marmara’yla Üsküdar’a geçtiğini belirledi. Ahmet Barakat’ın yakalandığı evde kirada oturduğu, daha önceki kaldığı evdeki Suriyeli ev arkadaşının da gözaltına alındığı bildirildi. Ahmet Barakat’ın cinayet evindeki ayakkabı izleriyle karşılaştırmak üzere ayakkabıları ve giysilerine de el konuldu. Ahmet Barakat’ın Orouba Barakat’ın amcasının torunu olduğu belirtildi.