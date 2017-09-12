Katil damat tutuklandı

Başakşehir’de 29 Mayıs günü öldürülen Yeni Akit Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel’in katil zanlısı olan ve önceki gün İzmir’de yakalanan damat Cemil Karanfil, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı’na getirildi.

Hakkında tasarlayarak öldürme ve tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 20 yıl hapis istemiyle dava açılan Cemil Karanfil, Bakırköy 10’ncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Karanfil, hakkında hazırlanan iddianameyi okumadığını bu nedenle de savunmasını hazırlamak için süre istedi. Mahkeme heyeti Cemil Karanfil’in tutuklanmasına karar verdi. Karanfil cezaevine gönderildi.