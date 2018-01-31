Katil balinalar insan sesini taklit edebiliyor



Araştırma kapsamında incelenen 14 yaşındaki Wikie adlı katil balina İngilizce 'Merhaba' ve 'Bay bay' gibi basit kelimeleri başarıyla taklit etti.

Guardian'ın haberine göre, yeni yapılan bir bilimsel araştırma 'orka' olarak da adlandırılan katil balinaların, kimisi ilk denemede olmak üzere, insan seslerini başarıyla taklit etme yeteneğine sahip olduğunu ortaya koydu.

Fransa'daki bir akvaryumda tutulan 'Wikie' adlı 14 yaşındaki bir dişi katil balina üzerinde incelemeler yapan bilim insanları katil balinanın başarıyla İngilizce 'Merhaba', Baybay' ve 'Amy' gibi sözcükleri taklit ettiğini duyurdu.

Wikie ayrıca 3'e kadar da saymayı da başardı.

ARAŞTIRMA NEDEN FARKLI BALİNA SÜRÜLERİNİN FARKLI AKSANLAR KULLANDIĞI KONUSUNDA AYDINLATICI OLABİLİR

'P​roceedings of the Royal Society B: Biological Sciences' adlı bilimsel dergide yayınlanan araştırma ayrıca orkaların diğer türdaşlarının gaz çıkarmaya benzeyen seslerini de taklit ettiğini ortaya koydu.

Orkaların daha önce türdaşlarının hareketlerini taklit ettiği biliniyordu. Bazı iddialara göre bu zeki memeliler ayrıca deniz aslanları ile şişe burunlu yunusların da seslerini taklit ediyor.

Bilim insanları bu araştırmanın farklı balina sürülerinin neden farklı aksanlar geliştirdiği konusunda aydınlatıcı olabileceğini vurguuyor. Son araştırma orka sürülerindeki aksan farklılığına katil balinaların birbirlerinin sesini taklit etmesinin yol açtığı iddiasını da güçlendirmiş oluyor.

​'SÖYLEDİKLERİNİ ANLADIKLARINA DAİR BİR KANITIMIZ YOK'

Makalenin yazarlarından St. Andrews Üniversitesi'nde aklın evrimsel kökeni konusunda çalışan Profesör Josep Call "Bir katil balinanın sesleri kopyalamasında ne kadar esnek olabileceğini görmek istedik. Onların repertuarlarında olmayan kelimeleri seçtik. Bu vakada 'Merhaba' kelimesi bir katil balinanın söyleyebileceği bir şey değil" dedi.

Wikie insan seslerini kopyalayabilen tek hayvan değil. Papağanlar, yunuslar, filler, orangutanlar ve hatta Beluga balinaları (Beyaz Balina) insan seslerini taklit edebiliyor. Ancak bu hayvanların bazıları sesleri taklit etmek için farklı fiziksel özelliklerini kullanıyor.

Profesör Call "Bunu daha da etkileyici kılan şey orkaların çok farklı morfolojiye sahip oldukları halde diğer türlerin seslerine yakın sesler üretebilmesi" dedi.

Ancak Call "Söyledikleri 'Merhaba' kelimesinin anlamını anladıklarına dair bir kanıtımız yok" diye konuştu.

KATİL BALİNA ÜZERİNDE ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?

Makalede Wikie üzerinde Almanya, İngiltere, İspanya ve Şili'deki enstitülerden gelen araştırmacıların incelemelerini nasıl yaptığı da ayrıntıyla anlatıldı.

Katil balina daha önce eğitimcisinin işaret vermesi ile diğer orkaların hareketlerini taklit etmeyi öğrendi.

Eğitimcisinin 'kopyala' komutunu vermesi ile önce 3 yaşındaki yavru katil balina 'Moana'nın 3 ayrı sesini taklit etti.

Ardından Wikie'ye daha önce hiç duymadığı 5 ayrı orka sesi dinletildi. Son olarak ise 6 insan sesi ile insanların orka seslerini taklit ettiği 3 ayrı ses daha dinletildi.

Araştırmanın sonunda Wikie'nin orka ya da insan sesi ayrımı yapmadan tüm sesleri kimilerini tek seferde olmak üzere taklit edebildiği ortaya çıktı.