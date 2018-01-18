Katil bakıcı duruşmada konuşmadı

ÇOCUĞU sallayarak ve başını sert bir yere vurarak, ölümüne neden olmakla suçlanan Thi L., ilk duruşmada hiç konuşmadı. Sanık bakıcının savunma avukatı, “Bugün açıklama yok” dedi.

Sanık temmuz ayından beri cezaevinde yatıyor. Vietnamlı bakıcının kendisi de iki çocuk annesi. Çocukları Vietnam’da yaşıyor. 2016’da bir aylık vizeyle Almanya’ya geldi. Memleketlileri Almanya’da bakıcı olarak kalmasını sağladı.

Thi L., Berlin’in Marzahn semtinde bir ailenin iki çocuğuna bakıcı olarak işe başladı. Olayın yaşandığı gün 3 yaşındaki kız çocuğu yuvada bulunuyordu. Bakıcı, 15 aylık küçük çocukla evdeydi. Akşam çocuk fenalaşınca, komşunun kapısını çaldı. Çocuğu baygın gören komşusu, hemen doktor çağırdı.

Doktor ise polise haber verdi. Tanık olarak dinlenen doktor, evde birkaç kişi gördüğünü, dil sorunu nedeniyle anlaşamadıklarını anlattı.

Duruşmaya 26 Ocak’ta devam edilecek.