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Katil arılar kestane fiyatlarını uçurdu

Hürriyet Haber
27.09.2017 - 10:24 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 10:24

Uludağ'da Gal arıları yüzünden yüzlerce ağaç kururken, kestane dalında 10 liradan sezonu açtı. Kestanenin pazarda 15 lira olması bekleniyor.

Uludağ'ın eteklerindeki köylerde aşılı kestane hasadı başladı. Sarp arazilerde sabah erkenden ellerinde sırıklarla kestane ağaçlarına çıkan köylüler, adeta sincap gibi daldan dala sekerek kestaneleri düşürmeye çalışıyor. Sırıkla dikenli kabuklar yere düşürülüyor. Daha sonra dikenli kabuklarından kestaneler ayrılıyor. Toplanan kestanelerin bir kısmı kestane şekeri yapılmak üzere şekerlemecilere giderken, diğer kısmı ise pazarlarda satılmak üzere tüccara veriliyor. Kimi köylüler ise kestaneleri kendileri pazarda satıyor.

Bu sene Gal arılarının kestane ağaçlarını kurutması sebebiyle rekolte düştü. Kestane dalında 10 liradan satılıyor. Katil arıların kestane ağaçlarını kuruttuğunu ve verimi büyük ölçüde düşürdüğünü belirten Fidyekızık Kooperatifi Başkanı Ahmet Gültekin, "Bu yıl Gal arılarının kestane ağaçlarına verdiği zarardan dolayı kestane rekoltesinde yüzde 70 azalma var. 100 kilo topladığımız ağaçlardan bu yıl 30 kilo mahsul alıyoruz. Gal arılarına karşı alınan tedbirler yetersiz kaldığı için ağaçlarımız kuruyor. Bu yıl kestane dalında 10 lira. Üreticilerin aşılı kestane hasadı bitince diğer vatandaşlar dağa kestane toplamaya çıkmasın" dedi.

Etiketler: Gal arıları , Uludağ , Katil arılar
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