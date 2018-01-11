Katil, 3 yıl süren DNA incelemesinden sonra bulundu

Akbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 23 Eylül 2014 günü saat 18.00 sıralarında başı kesik kadın cesedi bulundu. Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, üzeri tahta ve taşlarla kapatılan kadının yaklaşık 7 ay önce öldürüldüğünü belirledi. Yapılan çalışmada, kadının başı bulunamazken, ceset detaylı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, kayıp başvurusunda bulunan kişileri Adli Tıp Kurumu'na yönlendirerek DNA testi için kan örneği vermelerini sağladı. Yaklaşık 3 yıl süren çalışma sonunda cesedin, Akbaş Mahallesi'nde oturan ve Temmuz 2014 tarihinde boşanan Leyla Kavak'a ait olduğu saptandı.

EKMEK BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Serik Cumhuriyet Savcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, geçen salı günü aralarında Leyla Kavak'ın eski eşi Mehmet Demirhan ve kardeşi Ö.D.'nin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Jandarmada ifade veren şüphelilerden Mehmet Demirhan, cinayeti itiraf etti. Cinayetten bir hafta önce kardeşi Ö.D.'ye "Ben bu kadını öldüreceğim, namusumu temizleyeceğim" dediğini belirten Mehmet Demirhan, olay günü de Leyla Kavak ile birlikte kardeşinin evine geldiklerini, burada tartıştıkların, ekmek bıçağıyla kadına saldırarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp öldürdüğünü anlattı. Mehmet Demirhan daha sonra Leyla Kavak'ın cesedini Akbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alana bıraktığını ifade etti.

TUTUKLANDI

Mehmet Demirhan sevk edildiği mahkemece tutuklanırken diğer şüphelilerden 8'i ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 5'inin işlemlerinin ise sürdüğü belirlendi.

KADININ BAŞI BULUNAMADI

Jandarma ekipleri kadının gövdesinden ayrı olan başı ise henüz bulamadı. Jandarmanın bölgede yaptığı araştırmalarda bazı kemik parçaları bulduğu ve bunların Leyla Kavak'a ait olup olmadığını belirlemek için incelemelerin sürdüğü kaydedildi.