Katedralde ölüm

İngiltere’nin başkenti Londra’da, katedral gezisi sırasında 23 yaşındaki bir kadın balkondan galeriye düşerek öldü. Geçtiğimiz hafta yaşanan olayda polis, Lidia Dragescu adlı genç kadının ölümünde şüpheli bir nokta olmadığını açıkladı. Ailesi, yaptığı açıklamada “Kalbi tertemizdi, başka bir dünyadan gelen ruhtu” derken paten yapma tutkusuyla bilinen Dragescu’nun iyi bir öğrenci olduğu da ifade edildi.

Aile kızlarının ardından yaptığı açıklamada ayrıca “Lidia’ya göre dünya yaşamak için kötü bir yerdi” ifadelerini de kullandı. Böyle bir açıklama sonrasında, yaşanan olayla ilgili olarak ‘acaba intihar mı’ sorusu da gündeme geldi. St. Paul Katedrali ise genç kızın trajik ölümünün ardından olaydan duydukları üzüntüyü paylaştı.

Lidia, St. Paul Katedrali’ni gezerken balkondan düşerek can verdi.