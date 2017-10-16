Katedralde ölüm

İngiltere’nin başkenti Londra’da geçtiğimiz hafta katedral gezisi sırasında 23 yaşındaki bir genç kız balkondan galeriye düşerek öldü. Polis, Lidia Dragescu adlı genç kızın ölümünde şüpheli bir nokta olmadığını açıkladı. Genç kızın ailesinin açıklamasında “Kalbi tertemizdi, başka bir dünyadan gelen ruhtu” denildi.

Aile, ayrıca, “Lidia için dünya yaşamak için kötü bir yerdi’ ifadelerine de yer verdi. Bu açıklama, intihar mı sorusunu da gündeme getirdi. Paten yapma tutkusuyla bilinen Lidia Dragescu’nun iyi bir öğrenci olduğu ifade edildi. St. Paul Katedrali de olaydan duydukları üzüntüyü paylaştı.