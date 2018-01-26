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Katarlılar İstanbul’a geliyor

Hürriyet Haber
26.01.2018 - 00:16 | Son Güncelleme:

EXPO Turkey by Qatar Fuarı’na katılan firmalardan biri de Teknik Yapı oldu. Şirket Halk GYO ortaklığı ve Emlak Konut GYO güvencesiyle İzmir Alsancak’ta hayata geçireceği 1.6 milyarlık projeyi önce yabancı yatırımcılara tanıttı. İzmir’in merkezi konumundaki proje, Alsancak Limanı’nın hemen arkasında Alsancak Stadı’nın yanında yer alıyor.

Projeden Alsancak ve Kordon yürüme, metro ile havalimanı 20 dakika mesafede olduğu bilgisini paylaşan Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, Türkiye’nin her yanından göç almaya başlayan İzmir’in aynı zamanda uluslararası yatırımcılar tarafından da yakından izlendiğini ifade etti. İzmir’in turizm, ticaret, kültür sanat açısından önemli bir merkez olduğunun altını çizen Durbakayım, ulusal ve uluslararası yüksek ticaret hacmiyle yaşam ve yatırım değerini her geçen arttırdığını vurguladı. Durbakayım, projede konutun yanı sıra çok amaçlı kültür merkezi, kongre merkezi, hizmet ve turizm alanları da yer alacağını söyledi.

Fuarda İzmir’in yanı sıra İstanbul projelerini de tanıttıklarını belirten Durbakayım, gördükleri ilgiden memnun kaldıklarını ifade etti. Fuarda Katarlı yatırımcılara tüm projeleri detaylı olarak tanıttıklarını belirten Durbakayım, “Şimdi Katarlı yatırımcılar projeleri yerinde görmek ve incelemek için İstanbul’a geliyor. Bahçeşehir projemiz için blok bazında talep var. Onun dışında Kadıköy Fikirtepe’de hayata geçirdiğimiz projeler için de talep topladık” dedi. 2017 yılındaki yabancı satışların 20 binin üzerine çıktığını ve ilginin son 4 yılda artarak devam ettiğini belirten Durbakayım, özellikle Körfez ülkelerinden gelen taleplerin bu artışta etkili olduğunu vurguladı. Yabancıya satışların yüzde 50’sine yakın kısmının körfez bölgesinden gerçekleştiğine vurgu yapan Durbakayım, bölgede kilit noktada yer alan Katar’ın bu kapsamda önemli bir ticaret üssü olduğunu ifade etti.

 

Etiketler: gazetehaberleri , Yatırım
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