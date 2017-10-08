Katarlı Barbaros

KATAR’ın en büyük perakende grubunun geleceği bir Türk’e emanet edildi. Katarlı Blue Group, 7 ayrı sektörde yürüttüğü işlerini birleştirdi ve bu grubun başına da Beta Ayakkabı’nın CEO’su Barbaros Akyıldız’ı transfer etti. 1974 doğumlu Akyıldız, Mayıs 2014’ten bugüne Beta’nın cirosunu 3’e katlamayı başarınca ‘headhunter’ların (beyin avcısı) ilgi odağı haline geldi. Akyıldız’ı Katarlı grup için bulan ise Hintli bir beyin avcısı. Önümüzdeki hafta Blue Group’ta koltuğuna oturacak Akyıldız, Katarlıların Türkiye’yi globalleşme için ilk pazar ve stratejik ortak olarak gördüğüne dikkat çekerken, Türkiye’de bir çok yatırımı olan Katarlıların gelişinin ise hızlanacağını belirtiyor.

YAPAY ZEKÂ KULLANDI

Almanya doğumlu Akyıldız, tüm okul hayatını Türkiye’de geçiriyor. İlk işi, Cankurtaran Holding’in Esem Spor’unda. Ardından bir süre kendi işini yapıyor ama profesyonel yöneticilik daha ağır basıyor ve Desa, tekrar Esem Spor derken Mayıs 2014’te yolu Beta ile kesişiyor. Akyıldız, Beta günlerini şöyle anlatıyor: “3.5 senede çok iyi ekip çalışması yaptık. 25-26 mağazadan 46 mağazaya çıktık ki önümüzdeki ay açılacak olanla 47 mağaza olacak. 2014’te 33-34 milyon lira olan ciroyu 90 milyon liraya çıkardık. Mağaza sayısında iki kat, ciroda üç kat artış var. Geçen yıla göre de yüzde 40 büyüme ile yılı tamamlayacağız. Beta’da kurumsal kimliğinden mağaza konseptine, koleksiyonlara değişiklik yaptık. Lojistikte hizmeti dışarıdan almaya başladık ve stok yönetimini de yapay zekâya bıraktık.” Yapay zekâyı kullanmaları sektörde bir ilk. Akyıldız’ın transferinde bu tür yenilikler de etkili olmuş. 6 aydır üzerinde çalışılmış ve son 1.5 aydır da stokları yapay zeka yönlendiriyor. Akyıldız’ın anlattığına göre yapay zekâ hava durumundan önceki dönemdeki satış grafiklerine bir çok faktörü değerlendirip bir algoritma oluşturuyor ve tahmin yapıyor. Bu tahminlere yönelik siz tercih yaparsanız bunu da takip ediyor ve tahminleri tutarsa algoritmasını güçlendiriyor.

LINKEDIN’DEN ULAŞTI

Peki, Hintli beyin avcısı Akyıldız’ı nasıl buluyor? Aslında bu Blue Group’un ihtiyaçlarını karşılama kapasitesi üzerinden gerçekleşmiş. Hintli beyin avcısı headhunter profesyonellerin sosyal ağı Linkedin üzerinden Akyıldız’a ulaşıyor. Geçmiş kariyeri ve Beta’da son yaptıkları Hintli beyin avcısını ve Blue Group’u cezbediyor. Akyıldız süreci şöyle anlatıyor: “Blue Group 37 yıllık bir firma. Ana işleri spor giyim. Pazar hâkimiyeti yüzde 65. Mobilya, bilgisayar, e-ticaret, gıda, tasarım, dekorasyon firmaları da var ve hepsi Katar’da zirveye oynuyor. Daha önce benim pozisyonum yokmuş. 7 şirketi birleştirip globalleşme atağına geçiyorlar. Benim spor giyim geçmişim ile Beta’daki perakende geçmişim birbirini tamamladı. Tam aradıkları profil olduğumu düşündüler. Tüm grubun başına ‘Genel Müdür’ olarak gidiyorum.”

TÜRKİYE’YE KATAR YATIRIMLARI ARTACAK

KATAR’ı Körfez ülkelerinin uyguladığı ambargo sonrası ziyaret ettiğini belirten Akyıldız, “Ambargo orada hissedilmiyor. Ama bu durum şöyle bir projeksiyona yol açtı. Globalde büyümek. Bunun için de Türkiye öne çıkıyor. İlk baktıkları pazar Türkiye. Türkiye ve Katar ilişkisi çok güçlü. Globalleşme adına Türkiye, Körfez ülkelerinden çok daha büyük fırsatlar barındırıyor. Katarlı şirketlerin çok hızlı yatırımlarını duyacağız önümüzdeki dönemde“ diyor.

MANEVİ DANIŞMANLIK DEVAM EDECEK

BETA Yönetim Kurulu Başkanı Taner İkiışık ise hem Akyıldız’ın transferinden memnun hem de Beta’yı bırakacak olmasının üzüntüsünü yaşıyor. “Benim için onurdur” diyen İkiışık, “İleride yine beraber olacağımızı düşünüyorum. Ama ortak ama başka bir şekilde. İlişkimiz sürecek” dedi.