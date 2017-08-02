Katar’la ortak tatbikat başladı

8 Ağustos’a kadar sürecek tatbikatın, kara ve deniz olmak üzere iki ayrı ayağı bulunuyor. Tatbikata, Suudi Arabistan liderliğindeki bazı Arap ülkelerinin kapatılmasını istediği Doha’daki Türk askeri üssüne önceden gönderilmiş askerler katılıyor. Doha’daki üste 214 Türk askeri bulunuyor. TSK, askerlerin yanısıra zırhlı personel taşıyıcılar, değişik tip hafif silahlar ile 40 km menzile sahip iki Fırtına obüsünü de Katar’a göndermişti. Tatbikata TCG Gökova fırkateyni de katılacak. TSK’nın Katar’daki üsse F-16 savaş uçakları gönderme planı da bulunuyor.