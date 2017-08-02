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    Katar’la ortak tatbikat başladı

    Uğur ERGAN / ANKARA
    02 Ağustos 2017 - 01:18Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 01:22

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri ile Katar Silahlı Kuvvetleri arasındaki ortak askeri tatbikat dün Doha’da başladı.

    8 Ağustos’a kadar sürecek tatbikatın, kara ve deniz olmak üzere iki ayrı ayağı bulunuyor. Tatbikata, Suudi Arabistan liderliğindeki bazı Arap ülkelerinin kapatılmasını istediği Doha’daki Türk askeri üssüne önceden gönderilmiş askerler katılıyor. Doha’daki üste 214 Türk askeri bulunuyor. TSK, askerlerin yanısıra zırhlı personel taşıyıcılar, değişik tip hafif silahlar ile 40 km menzile sahip iki Fırtına obüsünü de Katar’a göndermişti. Tatbikata TCG Gökova fırkateyni de katılacak. TSK’nın Katar’daki üsse F-16 savaş uçakları gönderme planı da bulunuyor. 

    Etiketler: gazetehaberleri , katar , türkiye
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