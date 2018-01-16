Katar'la el ele üçüncü ülkelere

Doha’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) öncülüğünde gerçekleşen Türkiye Katar İş Forumu’nda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Katar ve Türkiye’nin üçüncü ülkelerde güçlerini birleştirebileceğini söylerken, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu iki ülke arasında “Huzur, ticaret ve zenginlik hattı kuralım” çağrısında bulundu.

400 MİLYONA ERİŞEBİLİRİZ

Gün boyu süren Türkiye Katar İş Forumu’na 200’ü Türkiye’den, 200’ü Katar’dan olmak üzere toplam 400 iş insanı kaldı. Açılışta ilk konuşmayı yapan Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed Bin Jassim Al Thani, Katar’a uygulanan ambargoya dikkat çekti. Ambargoyu Katar’ın üretim imkanlarını artırarak ve Türkiye ve diğer ülkelerden yapılan ithalatla bertaraf ettiklerini kaydeden Al Thani, Türk mallarının Katar’da rahat bir şekilde yer bulduğunu ifade etti. Yeni dönemde Katar ve Türkiye’nin ekonomik işbirliğini artıracağını vurgulayan Al Thani, “Birlikte 400 milyon kişilik pazara erişebiliriz. Bu işbirliği orta ve uzun vadede hayırlı sonuçlar doğuracak” dedi.

ORTAK ÜRETİM HEDEFİ

Al Thani’den sonra kürsüye çıkan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, iki ülke arasında ticari ilişkileri, diğer ülkelerdeki ortaklıklar ve çeşitli ürünlerin ortak üretimiyle farklı bir noktaya taşıyabileceklerini söyledi. Ortak iş yapmanın ve ticareti artırmanın bir adımı olarak İran üzerinden transit geçişleri kolaylaştırdıklarını ifade eden Tüfenkci, Irak üzerinden transit geçişleri sağlayacak bir mekanizma kurmak istediklerini de vurguladı. Tüfenkci, “Türkiye olarak Katar’la ilişkilerimizi geliştirmek için gereken tüm adımları atmakta kararlıyız. Artık kaybedecek zamanımız yok” ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise sözlerine “Daha yolun başındayız” diyerek başladı. Asıl büyük işleri ve işbirliğini bundan sonra yapacaklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “15 yıl önce ülkemizde yatırım yapan Katar sermayesi sadece 1 milyon dolardı. Bu rakam da 1,6 milyar dolara ulaştı. Geçmişte Katar’da hiç Türk yatırımı yokken, bugün işadamlarımızın toplam yatırımı 32 milyon dolara ulaştı. Şimdi diyoruz ki gelin güçlü yanlarımızı birleştirelim. Sizde sermaye var. Bizde girişimci ruh var. Somut projelerle bunları bir araya getirelim. Türkiye-Katar ortaklığını bütün dünyaya kabul ettirelim. Biz bunu yaparız. Bunun için de Katarlı yetkililerden tek bir isteğimiz var. Ticarette, nakliyede, yatırımlarda önümüze engel çıkarsa bunları kaldırın. İş yapmamızı kolaylaştırın.”