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    Katar'ı haritadan sildiler

    AA
    19.01.2018 - 11:12 | Son Güncelleme:

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Fransa'dan isim hakkını alarak kurduğu Abu Dabi Louvre Müzesi'nde, komşusu Katar'ı müzenin çocuk bölümündeki "haritadan kaldırdığı" bildirildi.

    Washington Institute isimli düşünce kuruluşunda yer alan Körfez uzmanı Simon Henderson imzalı bir makalede, özellikle son dönemde karşılıklı hava sahası ihlali gerekçesiyle tansiyonun yükseldiği Katar-BAE gerilimi ele alındı.

    Makalede, Abu Dabi'nin Paris'ten isim hakkı alarak kurduğu Louvre Müzesi'nin çocuk bölümünde kullanılan haritada "Katar'ın tamamen haritadan silindiğini" aktaran Henderson, müzede yapılan "bu görmezden gelmenin Fransa'nın BAE'ye sağladığı Louvre ismini kullanma anlaşmasıyla uyuşmayacağı" değerlendirmesinde bulundu.

    BAE'nin Fransa'nın en prestijli müzelerinden Louvre'a sadece isim hakkı için 520 milyon dolar ödediği aktarılmıştı. Abu Dabi'nin, "sanat kredileri, özel sergiler ve yönetim danışmanlığı" için Louvre yönetimine ek bir 747 milyon dolar ödeyeceği bilgisiyle müze, toplamda 1,3 milyar dolara yakın faturasıyla dikkati çekmişti.
    İki ülke arasında gergin seyreden siyasi ilişkilere, son günlerde eklenen karşılıklı hava sahası ihlali suçlamaları bölgedeki tansiyonu daha da yükseltmişti.
    Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

    Etiketler: son dakika , harita , haberler
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