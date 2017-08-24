Katar'dan flaş hamle! Tahran büyükelçisi geri dönüyor

Yapılan açıklamada "Katar'ın Tahran ile ikili ilişkilerini geliştirmeyi amaçladığı" vurgılandı. Katar'ın bu kadar dün Çad'ın Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiği açıklamasının ardından geldi.

2016'DA GERİ ÇAĞIRMIŞTI

İran'daki Suudi diplomatik temsilciliklerine yönelik saldırılar sonrasında Suudi Arabistan, Bahreyn ve Kuveyt'in ardından Katar da Ocak 2016'da Tahran büyükelçisini geri çağırmıştı.

Katar'ın Tahran büyükelçisini görevini sürdürmek üzere İran'a geri göndermesi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmelerinin ardından başlayan Körfez krizinden sonra geldi.

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