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    Katar'dan flaş hamle! Tahran büyükelçisi geri dönüyor

    Hürriyet Haber
    24 Ağustos 2017 - 09:24Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 09:37

    Katar, 2016 yılının ocak ayında çektiği Tahran büyükelçisinin diplomatik görevlerini yürütmek üzere İran'a geri döneceğini açıkladı.

    Yapılan açıklamada "Katar'ın Tahran ile ikili ilişkilerini geliştirmeyi amaçladığı" vurgılandı. Katar'ın bu kadar dün Çad'ın Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiği açıklamasının ardından geldi. 

    2016'DA GERİ ÇAĞIRMIŞTI

    İran'daki Suudi diplomatik temsilciliklerine yönelik saldırılar sonrasında Suudi Arabistan, Bahreyn ve Kuveyt'in ardından Katar da Ocak 2016'da Tahran büyükelçisini geri çağırmıştı.

    Katar'ın Tahran büyükelçisini görevini sürdürmek üzere İran'a geri göndermesi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmelerinin ardından başlayan Körfez krizinden sonra geldi.

     

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    Etiketler: iran , Tahran , Katar
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