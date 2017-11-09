Katar'da gÄ±da fuarÄ±na giden TÃ¼rk iÅŸ adamÄ±na 'ekmek'ten gÃ¶zaltÄ±

GÃ¶zaltÄ±nda tutulan iÅŸadamÄ± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ktan sonra yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± DHAâ€™ya anlattÄ±.

Katarda 7-9 KasÄ±m tarihlerinde dÃ¼zenlenen ve Aksular GÄ±da ÅŸirketinin katÄ±lÄ±mcÄ± olduÄŸu Food Hospitality Qatar 2017 FuarÄ±na gitmekte olan ÅŸirketin genel mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã‡aÄŸlar Aksu, KatarÄ±n narkotik polisi tarafÄ±ndan dÃ¼n tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

LavaÅŸ ekmeÄŸi (Mexican tortilla) ve Ã§eÅŸitleri, kurabiye, mantÄ±, kemalpaÅŸa, ÅŸekerpare, gÃ¼llaÃ§, hazÄ±r toz Ã§orba Ã‡eÅŸitleri, baklavalÄ±k ve bÃ¶reklik yufka, kadayÄ±f, kÃ¼nefe, chapati EkmeÄŸi gibi Ã¼rÃ¼nlerini fuarda sergileyecek olan ÅŸirket yÃ¶neticisinin Ã¼lkeye giriÅŸinde sorun Ã§Ä±kartÄ±lan Ã¼rÃ¼n tam tahÄ±llÄ± Mexican tortilla/tam tahÄ±llÄ± lavaÅŸ ekmeÄŸi.

Fuar iÃ§in gÃ¶nderilen 50-60 Ã§eÅŸit Ã¼rÃ¼nden bir tanesi olan tam tahÄ±llÄ± ekmek Ã¼rÃ¼nÃ¼n iÃ§inde haÅŸhaÅŸ bulunmasÄ± sebebiyle tutuklanan Aksu, gÃ¶zaltÄ± ÅŸartlarÄ±nÄ±n Ã§ok kÃ¶tÃ¼ olduÄŸunu sÃ¶yledi ve ekledi:

"TÃ¼m gÃ¼n boyunca farelerin olduÄŸu, yataklarÄ±n idrar ve dÄ±ÅŸkÄ± koktuÄŸu, iÄŸrenÃ§ bir hÃ¼crede, insanlÄ±ÄŸa ve kardeÅŸliÄŸe yakÄ±ÅŸmayan ÅŸartlarda gÃ¶zaltÄ±nda tutuldum. Fiziksel ve psikolojik ÅŸiddet uyguladÄ±lar, konsoloslukla gÃ¶rÃ¼ÅŸmeme izin vermediler, avukat tutmama izin vermediler. Ã‡evremden herhangi birine bilgi vermeme izin vermeden kolumdan tutup zorla ArapÃ§a yazÄ±lÄ± belgelerin altÄ±na parmak bastÄ±rmak suretiyle imza attÄ±rdÄ±lar. Bunu yapanlar uyuÅŸturucu ve kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ktan sorumlu emniyet biriminin 8 KasÄ±m 2017 tarihinde 07:00-17:00 saatleri arasÄ±nda gÃ¶revli tÃ¼m polis memurlarÄ±dÄ±r."

TÃ¼rk iÅŸ adamÄ± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ktan sonra "Bu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m olayla birlikte gÃ¶rÃ¼nen o ki; Katar basÄ±nda yansÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi TÃ¼rklere karÅŸÄ± dost deÄŸil; kardeÅŸ hiÃ§ deÄŸildir" sÃ¶zleriyle sitemde bulundu.

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