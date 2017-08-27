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    Katar: Türkiye 5 kişiyi gözaltına aldı

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    27 Ağustos 2017 - 01:53Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 01:55

    KATAR Başsavcısı Ali Bin Fetais el-Marri, mayıs ayında Katar Haber Ajansı’nın (QNA) sisteminin hacklenmesi ve Katar Emiri’ne atfen İran’ı öven sözlerinin yerleştirildiği hackleme olayıyla ilgili Türkiye’de beş kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

    Hürriyet’in elde ettiği bilgiye göre, QNA’nın sistemine Türkiye’den iki ayrı IP adresinden girildiği belirlendi. Çanakkale ve İstanbul’da belirlenen 2 adrese baskın yapılırken toplam beş şüpheli gözaltına alındı, bilgisayar ve dijital materyallere el konuldu. El konulan dijital veriler incelemeye alındı.

    SERBEST KALDILAR

    Çanakkale’de bir, İstanbul’da ise 4 kişi gözaltına alınarak Siber Suçlar ile TEM polisi tarafından sorguya alındı. İstanbul’da gözaltına alınan şüphelinin öğrenci olduğu ve o tarihte yurtdışında bulunduğu yönündeki ifadesinin ardından bilgisayarını kullanan 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. TEM polisi, şüphelilerin başta FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle herhangi bir bağlantıları olup olmadığını araştırıyor.

    Adliyeye çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest kalırken, soruşturma ise sürüyor. Mayıs ayında Katar Haber Ajansı (QNA) Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Sani’nin İran’ı öven sözlerini yayınlamıştı. Arap ülkeleri Katar’ın İran ile yakın durmasına tepki gösterirken Katar ise böyle bir açıklamanın olmadığını,  ajansı hackleyenlerin ‘sahte haber’ yayınladığını öne sürmüştü. 5 Haziran’da ise Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, içişlerine karıştığı ve teröre destek verdiği gerekçesiyle Katar ile ilişkilerini kesmişlerdi.                               

    Etiketler: gazetehaberleri , katar , ankara
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