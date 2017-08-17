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    Katar sınırı 'hacılara' açıldı

    DHA
    17 Ağustos 2017 - 10:42Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 11:34

    Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı Saudi Press Agency, Suudi Arabistan Kralı Salman'ın Katar sınırının Katarlı hacı adayları için tekrar açılması emri verdiğini duyurdu.

    Haberde Kral Salman'ın bu kararının, Katar Elçisi Sheikh Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Jassem Al Thani ile Suudi Velihat Prensi Mohammed bin Salman ile görüşmesinin ardından alındığı duyuruldu.

    Buna göre hac görevini gerçekleştirmek isteyen Katarlı hacı adayları Salwa sınır kapısından geçişlerinde hacılar için zorunlu olan elektronik pasaport uygulamasının dışında tutulacak.

    Karara göre ayrıca Katarlı hacılardan Damman Havalimanı ile Al Ahsa Havalimanında ücret alınmayacak.

    Haberde ayrıca Kral Salman'ın Katarlı hacıların tüm masraflarının karşılanmak üzere Ciddeye taşınması için, Suudi Arab Airlines uçaklarını Doha’ya göndermek için emir verdiği duyuruldu.

    Etiketler: Katar , Katar krizi , Suudi Arabistan
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